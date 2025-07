Ein bilaterales Abkommen zwischen Türkiye und Katar zur Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich humanitärer Hilfe ist am Montag in Kraft getreten. Nach der Ratifizierung durch Präsident Recep Tayyip Erdoğan wurde das Abkommen im Amtsblatt der Republik Türkiye veröffentlicht. Es war bereits am 14. November 2024 in Ankara unterzeichnet worden.

Das Abkommen umfasst acht Punkte, die jeweils ein gemeinsames Ziel der beiden Länder unterstreichen. Türkiye und Katar wollen damit einen organisatorischen Rahmen schaffen, um Hilfseinsätze in Drittstaaten effektiver zu koordinieren.

Die vereinbarte Kooperation bezieht sich unter anderem auf die Bereiche Medien und Kommunikation, Jugend und Sport, Personen- und Güterverkehr sowie Technik und Militär. Zudem sollen Handelserleichterungen ausgearbeitet werden.