Das israelische Militär hat erneut massive Luftangriffe auf ein Krankenhaus im Gazastreifen geflogen. Die israelische Luftwaffe bombardierte in der Nacht zu Sonntag ein Gebäude des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt, wie die palästinensische Zivilschutzbehörde mitteilte. Über mögliche Opfer machte die Behörde zunächst keine Angaben.

Reporter vor Ort berichteten, zwei Raketen hätten die Notaufnahme getroffen, Brände ausgelöst und schwere Schäden in der Notaufnahme, im Labor und in der Apotheke verursacht.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges gegen die Palästinenser in Gaza werden Krankenhäuser in der Enklave immer wieder zum Ziel israelischer Angriffe. Ende März erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass 22 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen nur noch teilweise funktionsfähig seien.