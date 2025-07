Ankara und Athen wollen ihre Kooperation im Rahmen des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei fortsetzen und ausbauen. Dies erklärte am Dienstag der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis nach einem Treffen mit dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu in Ankara. „Wir werden die Türkei im Rahmen der EU stärken, damit sie einem möglichen Druck (Flüchtlingszustrom) aus Afghanistan standhalten kann“, erklärte Mitarakis. Das Treffen habe „in einem positivem Klima stattgefunden“, fügte er hinzu. Diese Erklärungen von Mitarakis wurden von seinem Büro in Athen schriftlich an die Presse geleitet.

Das Treffen wurde hinter verschlossenen Türen durchgeführt. Beide Seiten tauschten sich über die Themen Migration und Terrorismusbekämpfung sowie über Sicherheitsfragen aus, wie türkische Medien berichteten.

Die Nachbarländer sind durch ein Migrationsabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Union aus dem Jahr 2016 miteinander verbunden. Dieses regelt den Umgang mit irregulärer Migration von der Türkei in die Europäische Union. Die Türkei kritisiert allerdings, dass die EU ihren Teil der Vereinbarung nicht vollständig eingehalten habe. Deshalb müsse die Vereinbarung überarbeitet werden.