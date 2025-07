Roller-Fahrer flieht vor Polizei – und verirrt sich am Ende in deren Garage

Für die denkbar schlechteste Fluchtroute entschied sich am Mittwoch ein Roller-Fahrer, der in Hamburg vor einer Polizeikontrolle türmte. Er fuhr geradewegs in die Tiefgarage des Polizeikommissariats im Stadtteil Altona.