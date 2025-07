„Glattrasiert“ oder „sauber rasiert“, das ist derzeit bei Maltas Polizei die Frage: Aus Protest gegen eine Anweisung an alle männlichen Beamten, künftig ohne Bart zum Dienst zu erscheinen, hat deren Gewerkschaft MPU ihre Mitglieder nun zum genauen Gegenteil aufgerufen. Die vor kurzem erlassene Richtlinie sei nicht durch das Gesetz gedeckt, das lediglich eine „saubere Rasur“ verlange, erklärte die MPU am Freitag.

Sie „ordne“ deshalb an, dass ab kommenden Montag alle Polizisten, ob in Zivil oder in Uniform, mit akkurat gestutztem Gesichtshaar zur Arbeit kommen sollten. In der „Richtlinie“ hieß es weiter, Gewerkschaftsmitglieder sollten auch Nagellack verwenden und ihre Haare färben und keine Polizeimützen tragen.

Die MPU hatte in der vergangenen Woche beim Polizeipräsidenten gegen die Bart-ab-Anweisung protestiert, aber keine Antwort erhalten. Mit ihrer Gegen-„Richtlinie“ kann sie sich nun der Aufmerksamkeit der höchsten Ebene sicher sein. Von Maltas rund 2000 Polizisten sind 1779 nach MPU-Angaben gewerkschaftlich organisiert.