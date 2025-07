Im Zuge einer Hausdurchsuchung im Bezirk Baden südlich von Wien hat die Polizei illegale Schusswaffen, Kriegsmaterial, Schalldämpfer, verbotene Waffen, Waffenteile sowie über 1200 Kilogramm Munition und Schwarzpulver sichergestellt. Eine große Anzahl an Devotionalien aus der NS-Zeit wurde ebenfalls gefunden. Viele der Schusswaffen befanden sich bei der Sicherstellung in geladenem Zustand, wie aus einer Pressemitteilung des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich (LVT) hervorgeht.

Ermittelt wird gegen einen 53-jährigen Mann, der in Verdacht steht, sich unter anderem im nationalsozialistischen Sinn wiederbetätigt zu haben. In der Vergangenheit hatte er zahlreiche Dateien mit Bezug zum Nationalsozialismus in Internetforen versendet.

Kriegswaffen wie in einer ArmeeUnter den sichergestellten Gegenständen befand sich unter anderem Kriegsmaterial in Form von zwei Maschinengewehren, sechs Maschinenpistolen, einem Sturmgewehr, einem Scharfschützengewehr sowie Ersatzläufen und Verschlüssen für Maschinengewehre. Aufgefunden wurden einem Bericht der Polizei zufolge zudem Schusswaffen der Kategorie A (Pumpgun, Schusswaffen mit angebrachten Schalldämpfer) 17 Schusswaffen der Kategorie B (Revolver und Pistolen), 23 Schusswaffen der Kategorie C (Langwaffen/Gewehre/Flinten/Büchsen), verbotene Waffen (16 Schalldämpfer, 21 sogenannte „Schießende Kugelschreiber“, Schlagringe), Waffenteile sowie eine große Anzahl verschiedener Hieb- und Stichwaffen, außerdem Pfeffersprays, Elektro-Schockgeräte, asiatische Nahkampfwaffen und ähnliches.

Eine große Anzahl dieser Schusswaffen befand sich bei der Sicherstellung in geladenem Zustand. Zudem konnten im Wohnhaus über 1200 Kilogramm verschiedener Munitionssorten vorgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden eine Handgranate, sieben Rohrbomben, 20 Kilogramm Schwarzpulver und diverse pyrotechnische Gegenstände vorgefunden.

Ebenfalls sichergestellt wurden ein Stahlhelm mit einem Hakenkreuz, weitere NS-Devotionalien (Flyer, Orden, Münzen, Büste von Erwin Rommel) sowie diverse einschlägige Literatur (Zeitschriften, Bücher).

Gegen den Mann sowie dessen im gemeinsamen Haushalt lebende 53-jährige Ehefrau wurde noch vor Ort ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weder der Verdächtige noch dessen Ehefrau ist geständig.