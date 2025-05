Rassismus, Intoleranz, Angriffe auf ausländisch aussehende Menschen - davor warnt der Deutsche Tourismusverband (DTV) angesichts der Ergebnisse der Bundestagswahl. «Im Ausland werden die politischen Entwicklungen in unserem Land sehr genau beobachtet», erklärte DTV-Präsident Reinhard Meyer in Berlin. „Weltoffenheit ist das Herzstück unserer Branche.“ Derzeit sind Tausende Fachbesucher aus aller Welt zu Gast auf der internationalen Reisemesse ITB in Berlin.

Bei der Bundestagswahl Ende Februar hatte die in Teilen rechtsextreme AfD gut 20 Prozent der Stimmen erhalten. Meyer sieht darin aus zweierlei Gründen ein Problem für seine Branche. „Ohne internationale Gäste und qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland können wir die Attraktivität Deutschlands als Reiseland nicht aufrechterhalten“, sagte er. Die AfD nannte Meyer nicht explizit.

Der Tourismus in Deutschland sei in hohem Maße auf internationale Gäste angewiesen, teilte der DTV mit. Zudem seien ausländische Arbeits- und Fachkräfte in Zeiten des Fachkräftemangels unverzichtbar. „Wir brauchen jetzt eine klare und unmissverständliche Botschaft: Deutschland ist ein offenes und gastfreundliches Land, in dem sich Menschen aus aller Welt willkommen fühlen“, forderte Meyer.