Deutschland ist aufgrund seiner Vielzahl an Menschen aus unterschiedlichen Nationen als multikulturelles Land bekannt. Laut offiziellen Statistiken leben im Land 21,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, und 14,1 Millionen Menschen gehören zur ausländischen Bevölkerung. Obwohl Deutschland als ein Land mit einer multikulturellen Struktur bekannt ist und historisch gesehen Migranten aufgenommen hat, hat in den letzten Jahren insbesondere die zunehmende Diskriminierung gegenüber Muslimen und anderen ethnischen Minderheiten eine große Herausforderung für die Gesellschaft dargestellt, die die soziale Integration gefährdet.

Zunehmende Diskriminierung im Alltag

Diskriminierung im Alltag und in staatlichen Institutionen zeigt deutlich, dass rassistische Einstellungen und strukturelle Barrieren zunehmend sichtbar werden. In den letzten Jahren veröffentlichte Berichte legen die dringenden Schritte offen, die notwendig sind, um gegen den antimuslimischen Rassismus und die strukturelle Diskriminierung in Deutschland vorzugehen. Die am 20. März von DEZIM veröffentlichte NaDiRa-Monitoringbericht 2025 unter dem Titel „Verborgene Muster, sichtbare Folgen von Rassismus und Diskriminierung in Deutschland“ zeigt, dass dieses Problem nicht nur eine individuelle Haltung ist, sondern ein strukturelles Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft.

Der NaDiRa-Monitoringbericht 2025 zeigt, dass die diskriminierung für viele Personen alltäglich ist. 54 Prozent der betroffenen Personen erfahren mindestens einmal im Monat Diskriminierung, während es bei nicht betroffenen nur 32 Prozent sind. Besonders betroffen sind muslimische (61 Prozent) und schwarze Frauen (63 Prozent) sowie schwarze Männer (62 Prozent). Diskriminierung erfolgt häufig aufgrund der Hautfarbe (84 Prozent der schwarzen, 52 Prozent der asiatischen Personen) oder Religion (51 Prozent der Muslime).

Die Diskriminierung tritt in vielen Bereichen auf, besonders im öffentlichen Raum, in der Freizeit und bei Behörden. 42 Prozent der schwarzen Männer und 38 Prozent der muslimischen Frauen berichten von regelmäßigen negativen Erfahrungen. Auch in der Polizei und Justiz ist Diskriminierung ein Problem: 19 Prozent der Muslime und 18 Prozent der schwarzen Männer berichten davon.

Der Anstieg von antimuslimischem Rassismus in Europa

Ähnlich wie der NaDiRa-Bericht hat die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) kürzlich ebenfalls festgestellt, dass der antimuslimische Rassismus zugenommen hat. Laut dem Bericht der FRA berichten 68 Prozent der Muslime in Deutschland von Diskriminierung, was Deutschland zum zweitgrößten Land in Europa nach Österreich macht, was rassistische Diskriminierung betrifft. Andererseits hat CLAIM, die Dachorganisation von mehr als 50 Organisationen, im Jahr 2023 festgestellt, dass die Zahl der Fälle von antimuslimischen Angriffen und Diskriminierungen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so hoch gestiegen ist (2022: 898, 2023: 1.926). Im Jahr 2024 wurden insgesamt 1.554 islamophobe Straftaten von der Polizei erfasst, was einen traurigen neuen Höchststand im Bereich der Hasskriminalität bedeutet (2023: 1.464). Die tatsächlichen Zahlen könnten aufgrund unzureichender Datensammlung jedoch deutlich höher sein.

Österreich: Ähnliche Herausforderungen im Nachbarland

Ähnlich wie in Deutschland erleben auch Österreich und viele gemeinsame Merkmale ähnliche Probleme. Der Rassismus-Report 2024, veröffentlicht von Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) , zeigt alarmierende Daten zur zunehmenden Rassismusproblematik in Österreich. Laut dem Bericht sind insbesondere Muslime und andere ethnische Gruppen in digitalen Plattformen und im öffentlichen Raum rassistischen Angriffen und Diskriminierungen ausgesetzt. Die Ergebnisse von ZARA zeigen, dass Rassismus nicht nur eine individuelle Haltung ist, sondern ein gesellschaftliches Problem darstellt, das das Vertrauen in die Gesellschaft gefährdet.

Im Bericht wird auch betont, dass Diskriminierung von Migranten in der Gesundheitsversorgung die Qualität der Gesundheitsversorgung verschlechtert und zu lebensbedrohlichen Risiken führen kann. Laut dem ZARA-Bericht 2024 ereigneten sich 61 Prozent der rassistischen Vorfälle in digitalen Plattformen. Diese Daten zeigen, wie groß der Einfluss des Internets auf die Verbreitung von Diskriminierung ist. Außerdem wurden im Jahr 2023 in Österreich 1.647 rassistische Vorfälle registriert, was einen Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. 13 Prozent dieser Vorfälle ereigneten sich im öffentlichen Raum, 11 Prozent in der Unterhaltungs- und Dienstleistungsbranche und 8 Prozent in öffentlichen Institutionen. Ein weiterer bemerkenswerter Befund im ZARA-Bericht ist, dass 79 Prozent der registrierten Vorfälle von Zeugen gemeldet wurden, während nur 21 Prozent der Vorfälle von den Opfern selbst gemeldet wurden.

Ein weiterer wichtiger Punkt im ZARA-Bericht ist , dass Migranten und insbesondere muslimische Frauen im Gesundheitswesen weniger Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen haben und von Gesundheitsdienstleistern ausgeschlossen werden. Diese Situation kann zu lebensbedrohlichen Risiken führen, da unzureichende Behandlung und Ausgrenzung die Gesundheit der Patienten direkt bedrohen. Diskriminierung im Gesundheitswesen ist besonders gefährlich, da es um grundlegende Menschenrechte wie Lebenserhaltung und medizinische Versorgung geht. Wird diese Diskriminierung ignoriert, verschärfen sich gesellschaftliche Ungleichheiten und es kommt zu einer Verletzung der Menschenrechte.

Rassismus beeinträchtigt das Vertrauen in den Staat

Das Vertrauen in staatliche Institutionen, insbesondere bei den diskriminierten Gruppen, nimmt ab. Seit 2022 ist das Vertrauen der Muslime und Asiaten in die deutsche Bundesregierung um 20 Prozent gesunken. Auch das Vertrauen in Polizei und Justiz ist zurückgegangen, wobei 87 Prozent der Muslime, die keine Diskriminierung erfahren, der Polizei vertrauen, diese Zahl jedoch auf nur 19 Prozent sinkt, wenn sie regelmäßig Diskriminierung erfahren. Unter Asiaten vertrauen 86 Prozent derjenigen, die keine Diskriminierung erfahren, der Polizei, während nur 4 Prozent derjenigen, die häufig Diskriminierung erleben, der Polizei vertrauen. Diese Daten zeigen, dass Diskriminierung tiefgreifende Auswirkungen auf das gesellschaftliche Vertrauen hat.

Konkrete Schritte und politische Maßnahmen im Kampf gegen Rassismus

Der zunehmende Rassismus und antimuslimische Rassismus in Deutschland und Österreich stellt nicht nur eine Bedrohung für Migranten dar, sondern für die gesamte Gesellschaft. Rassismus ist ein Problem, das die soziale Kohäsion und den sozialen Frieden gefährdet und das Leben aller Gesellschaftsmitglieder direkt beeinflusst. Jeder Schritt hin zu sozialer Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ist entscheidend, nicht nur für die Opfer, sondern auch für die Sicherheit und den Frieden der gesamten Gesellschaft. Der Staat soll konkrete Maßnahmen ergreifen und sich entschieden gegen Diskriminierung stellen, um die Demokratie zu stärken und das Vertrauen zwischen den verschiedenen Teilen der Gesellschaft zu fördern.

Dringende politische Reformen zur Bekämpfung von Diskriminierung

Der zunehmende antimuslimische Rassismus in Deutschland und Österreich kann nicht nur durch Bewusstseinsbildung, sondern auch durch konkrete Schritte und strukturelle Reformen angegangen werden. CLAIM hat wichtige Maßnahmen vorgeschlagen , die sofort umgesetzt werden müssen, um gegen antimuslimischen Rassismus vorzugehen:

Zunächst müssen Schutzmaßnahmen für Muslime und rassistisch markierte Individuen verstärkt werden, indem rechtliche Unterstützung und Entschädigungen bereitgestellt und effektive Beschwerdemechanismen geschaffen werden. Zudem muss die Erhebung von Daten zu antimuslimischem Rassismus verbessert werden, und zivile Überwachungsaktivitäten zur Sammlung von Daten und der Verbrechensverfolgung durch den Staat müssen ausgebaut werden. Professionelle Beratungsdienste für diskriminierte Individuen sollten bereitgestellt und für alle Länder zugänglich gemacht werden. Die gleichberechtigte Teilnahme muslimischer Organisationen sollte gefördert und insbesondere muslimische Jugendprojekte unterstützt werden. Darüber hinaus sollten Antirassismus-Schulungen in der öffentlichen Verwaltung, Polizei, Justiz und im Bildungswesen obligatorisch gemacht werden, und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sollte modernisiert und umfassendere Regelungen getroffen werden. Programme zur Förderung der Demokratie sollten rechtlich abgesichert und mit mehr Ressourcen ausgestattet werden. Auf Bundes- und Landesebene sollte ein ständiges Komitee zur Bekämpfung von Rassismus eingerichtet werden, um die Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft zu fördern. Die Position des Antirassismus-Beauftragten sollte dauerhaft verankert und mit ausreichenden Rechten und Ressourcen unterstützt werden. Schließlich wird die Umsetzung politischer Maßnahmen, die auf faktenbasierte Information setzen, das Vertrauen in die Regierung stärken und die Demokratie fördern.

Ein gemeinsamer Kampf für eine gerechtere Gesellschaft

Die Schritte, die Deutschland im Kampf gegen Rassismus unternehmen wird, sind nicht nur für die Menschenrechte, sondern auch für den sozialen Frieden von entscheidender Bedeutung. Rassismus muss als strukturelles Problem in allen Bereichen der Gesellschaft angegangen werden, und um dieses Problem zu lösen, müssen Staat, Zivilgesellschaft und alle Teile der Gesellschaft zusammenarbeiten.