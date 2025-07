Die spanische Großbank BBVA setzt noch stärker auf die Türkei-Karte. Für umgerechnet etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro will sich das Institut die türkische Garanti-Bank komplett einverleiben. Der Wert der Garanti-Aktie lag am Freitag um 15 Prozent über dem Kurs des Vortages, wie die türkische Nachrichtenagentur „Anadolu“ am Montag berichtet.

BBVA hat den Garanti-Aktionären 12,20 türkische Lira (rund 1,1 Euro) pro Aktie angeboten, teilte die BBVA am Montag in Madrid mit. Der Aktienwert des türkischen Finanzdienstleisters öffnete am Montag an der Istanbuler Börse (BIST) mit einem Kurs von 11,63 Türkische Lira. Das waren um weitere 9,92 Prozent mehr als am Ende der Vorwoche.

Istanbuler Börsenindex stieg insgesamt um 4,13 Prozent

Bislang hält die spanische Bank knapp 50 Prozent an der Garantie-Bank. Die Übernahme dürfte dafür sorgen, dass sich der Anteil der BBVA am gesamten Aktienbestand des Unternehmens im kommenden Jahr um rund 13,7 Prozent erhöhen wird. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Auch die Aktie der BBVA legte in den vergangenen Wochen deutlich zu und war Anfang November nach den Zahlen zum dritten Quartal bis auf umgerechnet 6,292 Euro gestiegen. Damit habe sie den höchsten Stand seit Mitte 2018 erreicht.

Bedingt durch die Nachricht stieg der Istanbuler Börsenindex insgesamt um 4,13 Prozent auf 1706 Punkte. Der Bankenindex allein stieg am Montag um mehr als neun Prozent und verzeichnete den deutlichsten Tagesgewinn seit einem Jahr. Die Garanti Bank selbst war auch an diesem Tag mit einem Kursplus von 5,47 Prozent der drittgrößte Gewinner an der Istanbuler Börse insgesamt.