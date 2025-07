Im Bezirk Harran in der türkischen Provinz Şanlıurfa sind die Überreste einer islamischen Hochschule aus dem 12. Jahrhundert entdeckt worden. „Es war bereits bekannt, dass es in Harran fünf Medresen gegeben hatte. Es ist die erste dieser Medresen, die wir jetzt entdecken konnten“, erklärte der Leiter der Ausgrabungen in der Region, Mehmet Önal, am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

Region war im 12. Jahrhundert ein Zentrum der Wissenschaften

Harran gilt als eine der ältesten Siedlungen weltweit und ist in der Tentativliste für das UNESCO-Welterbe vertreten. Laut Önal finden bereits seit acht Jahren Ausgrabungsarbeiten in der Region statt. Neben der Medrese seien im laufenden Jahr bislang eine Straße und ein monumentales Tor ausfindig gemacht worden. Im 12. Jahrhundert, auf das die entdeckten Überreste der Medrese datiert werden, waren mehr als 300 bedeutende Wissenschaftler in Harran beheimatet. Aufgrund dieser zentralen Rolle der Region für die damalige Wissenschaftswelt erregen die jüngsten Funde Aufmerksamkeit.

„Wir haben über der Erde 24 Räume identifiziert“, informierte Önal über die bisherigen Ergebnisse der archäologischen Arbeit zur islamischen Hochschule. „Fünf Räume und das monumentale Tor der Medrese konnten wir vollständig ausgraben, den Portikus hingegen erst teilweise.“ Neben diesen Räumen befände sich eine Küche mit großen Lehm- und Steinöfen. Darin seien zudem große Mengen an Tierknochen gefunden worden. „Daraus können wir ableiten, dass hier das Essen gekocht wurde. Als man sich aber sicher wurde, dass die Mongolen die Stadt einnehmen würden, wurden die Nahrungsmittel zurückgelassen und die Menschen verließen aus lauter Panik die Stadt.“

Die bisherigen Ausgrabungen weisen demnach darauf hin, dass die Medrese aus der Zeit der Zengiden stamme. Nach Abschluss der Arbeiten in der Region werden Önal zufolge noch mehr Informationen über die entdeckte Hochschule verfügbar sein.

Gouverneur von Harran: Region als Vorreiter in der WissenschaftVor dem Hintergrund der Ausgrabungen betonte der Gouverneur von Harran, Cihat Koç, dass die Region ein Vorreiter im Bereich der Wissenschaft gewesen sei. „Das ist ein Universitätskomplex, an dem mehrere tausend Studenten unterrichtet wurden“, fügte er hinzu. „Wir bemühen uns intensiv um die Ausgrabung aller Überreste dieser Hochschule.“

Die Geschichte der wissenschaftlichen Studien in Harran reiche bis etwa um das Jahr 3000 v. Chr. zurück. Laut Koç zählten insbesondere Philosophie, Theologie, Mathematik und Astronomie zu den zentralen Forschungsdisziplinen in Harran.

Mehr dazu: Türkei: 700 Jahre alte Universität heißt bald neue Studenten willkommen