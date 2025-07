Türkische Drohnentechnologie könnte das militärische Gleichgewicht im Ukraine-Russland-Konflikt zugunsten Kiews entscheiden. Zu diesem Schluss kommt der prominente US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. „Der Einsatz türkischer Drohnen in der Ukraine könnte ein völliger Game-Changer sein, weshalb Moskau mit diesem Thema so beschäftigt zu sein scheint“, erklärte der Politologe der Stanford University in einem Twitter-Post am Samstag.

Bereits im April dieses Jahres hatte Fukuyama mit einem Beitrag auf der Nachrichtenseite „American Purpose“ die Aufmerksamkeit auf Drohnen aus türkischer Produktion gelenkt. Er unterstrich, dass die 1975 von den USA verhängten Embargos und die Ablehnung des Verkaufs von Predator- und Reaper-Drohnen durch die NATO die Türkei dazu veranlasst hätten, eine heimische Drohnen-Produktion zu starten.

„Drohnen sind jedoch nicht so schwer herzustellen, und die neuesten türkischen Modelle sind recht beeindruckend“, schrieb er. „Die TB2 kann 24 Stunden lang in der Luft bleiben und sowohl Aufklärungs- als auch Angriffsmissionen durchführen.“ Fukuyama verwies dabei auf eine Drohne des türkischen Herstellers Baykar.

Türkische Drohnen revolutionieren Kriegsführung

Fukuyama zufolge bedeutet der Einsatz von Drohnen durch die Türkei eine Veränderung der Landmacht – ähnlich wie das britische Schlachtschiff „Dreadnaught", das frühere Klassen von Schlachtschiffen überflüssig gemacht habe. Verglichen werden könne es auch mit der Erfindung des Flugzeugträgers, der zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die klassischen Schlachtschiffe obsolet gemacht und eine neue Ära in der Geschichte der Marine eingeleitet habe.

Die Ukraine hatte kürzlich Bayraktar-TB2-Drohnen eingesetzt, um eine Haubitze prorussischer Separatisten im Donbass zu zerstören. Aserbaidschan hatte ebenfalls türkische Drohnen im Kampf gegen armenische Besatzungstruppen im Berg-Karabach-Konflikt verwendet. Während des 44-tägigen Krieges Ende September vergangenen Jahres befreite Aserbaidschan mehrere Städte und 300 Siedlungen sowie Dörfer, die fast 30 Jahre lang illegal von Armenien besetzt waren.

2019 hatte die Ukraine sechs bewaffnete Drohnen vom Typ Bayraktar TB2 und drei Bodenkontrollstationen aus der Türkei gekauft. Kiew plant nun, 48 weitere TB2-Drohnen zu beschaffen.