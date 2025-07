Am Dienstag ist das Konkursverfahren über den Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade mit Sitz in Grödig eröffnet worden. Rund 140 Mitarbeiter und 614 Gläubiger sind betroffen. Ob eine Weiterführung des Unternehmens möglich ist, ist noch unklar.

Corona vertrieb Touristen und sorgte für gecancelte VeranstaltungenDen Mitarbeitern können die Novemberlöhne und -Gehälter und das Weihnachtsgeld nicht überwiesen werden, wie „orf.at“ berichtet. Der Insolvenzentgeltfonds, der die Zahlungen sichern soll, riet den Beschäftigten, die Arbeiterkammer zu kontaktieren. Der Salzburger AK-Präsident Peter Eder sagte den betroffenen Mitarbeitern Unterstützung zu: „Wir wollen alles in die Wege leiten, damit sich die Menschen zumindest über Weihnachten finanziell keine Sorgen machen müssen.“

Obwohl man in den vergangenen Jahren Gewinne erzielen habe können, sei das Unternehmen ab 2020 schwer von der Corona-Pandemie getroffen worden, schrieb Geschäftsführer Christian Schügerl laut „orf.at“ am Montag in einer E-Mail an Mitarbeiter und Geschäftspartner. Aufgrund des massiven Rückgangs von Touristen, Veranstaltungen und Anlässen wie Geburtstags- und Hochzeitsfeiern sei die Nachfrage nach den Süßwaren von Salzburg Schokolade gesunken – was zu einem signifikanten Umsatzrückgang geführt habe. Zudem seien Süßwarenfachgeschäfte in Wien und Salzburg wegen fehlender Touristen teilweise wochenlang geschlossen gewesen.

„Mirabell Mozartkugeln“ im Jahr 1948 gegründetErst vor sieben Jahren war das traditionsreiche Grödiger Unternehmen von einer Investorengruppe neu übernommen worden. 2016 führte man neue Marken ein, und vor drei Jahren wurde ein Süßwarenvertrieb übernommen. Man setzte auf verstärktes Wachstum.

Die historischen Wurzeln des Betriebes gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Im „Wirtschaftswunder“ nach dem Zweiten Weltkrieg ging es für das Unternehmen steil bergauf. Schon seit 1948 wurden am Grödiger Standort die international bekannten „Mirabell Mozartkugeln“ und andere unverwechselbare Süßigkeiten produziert, mit denen man geschäftlich viel Erfolg hatte. Auch die „Salzburger Mozarttaler“ gehören neben vielerlei anderen Süßigkeiten seit langer Zeit zum Sortiment.

