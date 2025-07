Bei laufenden Ausgrabungen in der antiken Stadt Hadrianopolis in der nordtürkischen Provinz Karabük haben Archäologen ein 1600 Jahre altes Stahlgewicht entdeckt. Dieses diente zum Ausbalancieren einer damals handelsüblichen Waage. Es wird angenommen, dass Hadrianopolis in der späthellenistischen, römischen und frühbyzantinischen Epoche als Siedlungsgebiet genutzt wurde, wie das Nachrichtenportal „Daily Sabah“ am Mittwoch berichtete.

Stahlgewicht mit frühem kaiserlichem ZertifikatDie diesjährigen Ausgrabungen in der antiken Stadt hätten sich auf das Ausheben einer quadratischen Struktur konzentriert, sagte der Archäologe Ersin Çelikbaş von der Universität Karabük, der die Ausgrabungen leitet, gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. Das 1600 Jahre alte Stahlgewicht, das als Gegengewicht in Stahlwaagen verwendet wurde, sei in dieser quadratischen Struktur gefunden wurden. Nur 50 Meter nördlich sei auch eine antike Kirche freigelegt worden. Bei den Ausgrabungen habe man auch Pfeilspitzen und altertümliche Masken gefunden, so Ausgrabungsleiter Çelikbaş.

Das Stahlgewicht sei scheibenförmig und trage die Inschrift „Theodoros, Beauftragter der kaiserlichen Schatzkammer“: eine Kennzeichnung, die den Wissenschaftlern viel über das Artefakt und seine Umgebung verrät.

Handelszentrum des Byzantinischen ReichesLaut Çelikbaş steht die Bezeichnung „Beauftragter der kaiserlichen Schatzkammer“ für das Zentrum des Byzantinischen Reiches, nämlich Istanbul, das vor der Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1453 noch Konstantinopel hieß.

„Anhand des Gewichts, das wir gefunden haben, können wir sagen, dass es in Hadrianopolis ein wichtiges Handelsnetz gab“, sagte Ausgrabungsleiter Çelikbaş. „Dies sind wichtige Daten, die beweisen, dass von der Hauptstadt des Reiches aus Handel betrieben wurde“, fügte er hinzu. „Das Gewicht, das wir haben, stammt aus dem vierten Jahrhundert v. Chr., also etwa 1600 Jahre vor unserer Zeitrechnung.“

Bei Ausgrabungen in Hadrianopolis wurden im letzten Jahr noch zahlreiche weitere Bauwerke freigelegt – unter anderem zwei Bäder, Kirchen, ein Verteidigungsbauwerk, Gräber, ein Amphitheater, ein Bogen- und Kuppelbau, eine monumentale Kultnische, Stadtmauern, Villen und andere monumentale Gebäude.

Katalogisierung beweglicher Artefakte in vollem GangeDie antike Stadt ist zudem berühmt für ihre Mosaike auf den Kirchenböden, auf denen die biblischen Flüsse Gihon, Pishon, Tigris und Euphrat sowie zahlreiche Tiere abgebildet sind, darunter Pferde, Elefanten, Panther, Hirsche und Greife - Fabelwesen mit dem Kopf eines Adlers und dem Körper eines Löwen.

Alle beweglichen Artefakte, die bei den Ausgrabungen in der Stadt gefunden werden, werden in die Museen der umliegenden Provinzen gebracht und dort katalogisiert und aufbewahrt, erkärte Çelikbaş.