„Heast, bist deppert, Oida?“ – Glaubt man dem Ergebnis der diesjährigen Umfrage der Expats-Plattform InterNations, dürften zahlreiche Zugezogene in Österreichs Bundeshauptstadt bereits mit Ansprachen dieser oder ähnlicher Art konfrontiert worden sein. Nachdem es im Jahr 2019 immerhin nur Platz drei war, hat Wien im „Expat City Ranking 2021“ seinen Spitzenplatz als „unfreundlichste Stadt der Welt“ unter 58 Metropolen zurückerobert. Dies berichtet die österreichische Presseagentur APA.

Bewohner in Wien 2019 noch freundlicher als in Kuwait-Stadt und Paris

Für das Ranking werden regelmäßig zwischen 10.000 und 20.000 Beschäftigte befragt, die von ihren Arbeitgebern an Dienstorte im Ausland entsandt werden. Schon zehn Mal ist Wien dabei auf Platz 1 der unfreundlichsten Städte gelandet, nur 2019 waren Kuwait-Stadt und Paris in der Kategorie „Eingewöhnung“ als noch unvorteilhafter bewertet worden.

Von allen Befragten äußerten 43 Prozent, Wiener seien allgemein unfreundlich, 39 Prozent meinten, die Unfreundlichkeit richte sich speziell gegen ausländische Mitbürger. Ein Teil der Befragten nannte auch Verständigungsprobleme als Eingewöhnungshemmnis – möglicherweise eine Konsequenz aus der Verwendung von Dialekt auch gegenüber nicht Autochthonen. 28 Prozent der Befragten erklären, es sei in Wien schwierig, sich an die heimische Kultur zu gewöhnen und neue Freunde zu finden.

Gesamtranking: Kuala Lumpur an der Spitze – Mailand und Rom ganz hinten

Allerdings scheint der Umgangston die einzige Achillesferse der Stadt im internationalen Vergleich unter den Metropolen zu sein. Insgesamt landete Wien in der Umfrage auf Platz 14 unter den lebenswertesten Städten. Die hohe Dichte an „Ungusteln“, wie wenig umgängliche Personen im örtlichen Idiom genannt werden, wird demnach durch die hohe Lebensqualität in der Stadt mehr als wettgemacht.

In diesem Bereich liegt Wien sogar weltweit auf Platz 1, unter anderem der zahlreichen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, der gut ausgebauten Transportinfrastruktur und des leicht zugänglichen sowie qualitativ intakten Gesundheitswesens wegen. Auch die Umweltqualität wird in Österreichs Hauptstadt als sehr positiv bewertet.

Auf Platz 1 unter den ausgewerteten Metropolen befindet sich übrigens Kuala Lumpur, wo die Bevölkerung als besonders freundlich beschrieben wird. Auf Platz 2 befindet sich mit Málaga die einzige europäische Stadt unter den Top 5, gefolgt von Dubai, Sydney und Singapur. Überraschend auf den letzten beiden Plätzen landen Mailand und Rom. Dort werden unter anderem die Karriereaussichten, die Sicherheit der Jobs und die Work-Life-Balance als ungenügend eingestuft.