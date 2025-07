von Feride Tavus

Die Türkische Republik Nordzypern gilt als eines der beliebtesten Urlaubsziele der Welt. An 330 Tagen scheint auf der Insel die Sonne und das Klima ist zu jeder Jahreszeit mild. Nordzypern verfügt über einige herausragende Strände und über spektakuläre und unberührte Landschaften.

Die Insel ist zunehmend aber auch Favorit bei Investoren. Immerhin gibt es zahlreiche Gründe, sich wirtschaftlich in Nordzypern zu engagieren.

Beniz Uluer Kaymak ist seit 2019 Chefdiplomatin in der Türkisch-Zyprischen Repräsentanz in Berlin. Die Hauptaufgabe der Vertretung besteht darin, deutschen Politikern, Think-Tanks und führenden NGOs den Standpunkt der türkisch-zyprischen Seite in der Zypernfrage zu erläutern. Kaymak erklärt im TRT Deutsch-Gespräch unter anderem die Vorzüge und Investitionsmöglichkeiten im türkischen Teil von Zypern.

Die Türkische Republik Nordzypern ist bei ausländischen Investoren zunehmend gefragt. Welche Bereiche könnten für diese von besonderem Interesse sein?

Die zyprisch-türkische Investitionsentwicklungsagentur YAGA bietet insbesondere ausländischen Unternehmen, die im Bereich Information und Technologie investieren möchten, eine Reihe von Anreizen – von Technoparks oder niedrigen Preisen bei der Kommunikation bis hin zur Netzinfrastruktur. Dazu zählen insbesondere ausländische Investoren, die Produktion, Beschäftigung, Export und Einsatz neuer Technologien steigern. Ausländische Interessenten, die in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, technologische Infrastrukturen und den Informations- und Technologiesektor einsteigen wollen, können in Kooperation mit unseren Hochschulen erhebliche Investitionen in diesen Bereichen tätigen

Ein weiterer wichtiger Sektor mit Investitionspotenzial ist jener der erneuerbaren Energien. Unser Land verfügt über ein hervorragendes Potenzial für die Solar- und Windenergieproduktion.

Auch von der Wiedereröffnung der Tourismusregion Maraş verspricht sich Nordzypern wirtschaftliche Vorteile für die gesamte Insel. Können Sie uns erläutern, wie die Menschen auf der Insel davon profitieren könnten?

Die Region Maraş war in der Zeit vor 1974 das beliebteste Urlaubsziel im Mittelmeerraum. In der Region waren viele Hotels, Restaurants, Banken und Betriebe tätig. Die türkisch-zypriotische Seite hat nun eine Initiative ergriffen, von der auch die Eigentümer von Immobilien profitieren können. Um die Absperrung der Region zu beenden, werden in einem ersten Schritt 3,5 Prozent der abgesperrten Region freigegeben und haben nicht mehr den Statuts Militärzone.

Damit ist der Weg für Immobilienbesitzer in dieser Region geebnet, um die Rückgabe ihrer Immobilien bei der Entschädigungs-Kommission zu beantragen. Mit der Erschließung der Region Maraş, das über ein wichtiges Tourismus- und Handelspotenzial verfügt, können wir einen bedeutenden Beitrag sowohl für die Eigentümer von Immobilien in der Region als auch für die Wirtschaft unseres Landes leisten.

Auf Nordzypern gibt es inzwischen zahlreiche Universitäten. Welche Möglichkeiten kann Nordzypern ausländischen Studenten im Hinblick auf Studienplatz, Anerkennung der Abschlüsse und Lebensqualität bieten?

Da die Unterrichtssprache an unseren Universitäten überwiegend Englisch ist, bevorzugen über 100.000 Studenten aus 140 verschiedenen Ländern ein Studium in unserem Land. Diese Situation schafft ein internationales kulturelles Mosaik im Bereich der Hochschulbildung in unserem Land. Absolventen von Hochschulen in unserem Land können sowohl in Deutschland als auch in vielen Teilen der Welt eine Gleichwertigkeit ihrer Abschlüsse erlangen.

Universitäten in unserem Land werden auch wegen ihrer Bildungsqualität und der Vielfalt der Fakultäten bevorzugt. Zum Beispiel gehört die Eastern Mediterranean University, die älteste in unserem Land tätige Universität, zu den 600 besten Universitäten im weltweiten „Times“-Ranking vom 2022 und zu den 250 besten Universitäten in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre.

Vor kurzem wurde der 38. Jahrestag der Türkischen Republik Nordzypern gefeiert. Wie würden Sie die Entwicklung von der Gründung der Republik bis heute beurteilen?

Der jahrelange Freiheitskampf der türkischen Zyprioten wurde mit der Ausrufung der Türkischen Republik Nordzypern am 15. November 1983 durch die Unterstützung unseres Mutterlandes Türkei gekrönt. Die Türkische Republik Nordzypern ist eine junge Republik, die an den Prinzipien von Demokratie, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit festhält, die ihre Bevölkerung trotz der Schwierigkeiten, die durch politische Nichtanerkennung und ungerechte Embargos entstehen, entschlossen unterstützt.

In der gegenwärtigen Phase hat die türkisch-zyprische Seite einen neuen Vorschlag zur Schaffung einer für beide Seiten akzeptablen Partnerschaftsbeziehung mit der Vision vorgelegt, die souveräne Gleichheit und den internationalen gleichberechtigten Status des Staates des türkisch-zyprischen Volkes zu gewährleisten, der ein angeborenes Recht ist. Gleiche Bedingungen zwischen beiden Seiten zu gewährleisten, würde bedeuten, das jahrzehntelange Unrecht gegenüber türkischen Zyprern zu korrigieren.