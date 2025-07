Studie: USA größter Verursacher von Plastikmüll weltweit

US-Bürger produzieren jährlich im Schnitt 130 Kilogramm Plastikmüll. Insgesamt wurden in den USA im Jahr 2016 rund 42 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle verursacht – mehr als doppelt so viel wie in China und mehr als in allen Ländern der EU zusammen.