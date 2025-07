Borussia Dortmund, das bisher insgesamt neun Europapokalspiele gegen türkische Mannschaften ausgetragen hat, verließ den Platz am Ende der Begegnungen sieben Mal als Sieger, einmal gab es ein Unentschieden, einmal eine Niederlage. Dabei schoss die Mannschaft 18 Tore gegen die türkischen Gegner und musste selbst den Ball sechsmal aus dem Netz fischen.

Erstes Spiel gegen ein türkisches Team!

Borussia Dortmund traf in der ersten Runde des UEFA-Pokals der Pokalsieger der Saison 1989/1990 mit Beşiktaş Istanbul auf ihren ersten türkischen Gegner. Die mitgereisten Fans des BVB verfolgten das am 13. September 1989 in Istanbul ausgetragene Spiel von der überdachten Tribüne aus, deren Eintrittskarten für 35 Tausend Türkische Lira, umgerechnet etwa 30 DM, zu erwerben waren. Sie unterstützen ihre Mannschaft während des gesamten Spiels und sorgten mit bananenförmigen Luftballons, Fahnen, Bannern und einem rosafarbenen Panther, den sie als Glücksbringer auf die Tribünen stellten, für eine farbenfrohe Kulisse. Der in der zweiten Spielminute verletzte Michael Rummenigge musste ins Krankenhaus eingeliefert werden und wurde dort mit drei Stichen unter dem Ohr genäht. Borussia Dortmund entschied mit einem Treffer von Mill die Begegnung mit 1:0 für sich. Der Spieler von Borussia Dortmund mit dem Spitznamen "Rambo", der sich beim Spiel am 27. September 1989 im Westfalenstadion einen Namen machte, hieß Schulz. Er trug zu beiden Toren seiner Mannschaft bei und berichtete von seinen Schwierigkeiten, Metin Tekin, den stärksten Spieler von Beşiktaş, im Zaum zu halten. Borussia Dortmund gewann das Spiel mit 2:1 und zog in die zweite Runde des Pokals ein.

UCL-Meister Borussia Dortmund in Istanbul!

Nach ihrem Champions League-Sieg in der Saison 1996/1997 bestritt die Borussia aus Dortmund nach diesem Erfolg das erste Spiel in der neuen CL-Saison am 17. September 1997 im Ali Sami Yen Stadion gegen Galatasaray Istanbul. Bei dieser Begegnung waren Ricken und Paulo Sousa gesperrt, und Sammer, Reuter und Möller konnten verletzungsbedingt nicht auflaufen. Die Fans von Galatasaray zeigten ihre Sympathien für Toni Schumacher, den damaligen Torwarttrainer von Borussia Dortmund, der selbst zwischen 1989 und 1991 bei Fenerbahçe gespielt hatte. Borussia Dortmund fuhr mit einem Tor von Chapuisat im ersten Spiel der UEFA Champions League unter der Leitung von Trainer Nevio Scala drei Punkte ein. Rund 300 BVB Fans ließen ihre Mannschaft in Istanbul nicht allein. In der Partie im Westfalenstadion am 27. November 1997 spielten Sammer, Kohler und Ibrahim Tanko bei Borussia Dortmund sowie Hagi, Ilie und Hakan Ünsal bei Galatasaray verletzungsbedingt nicht mit. Borussia Dortmund, das mit Toren von But, Herrlich und Zorc (2) das Spiel mit 4:1 für sich entschied, zog damit ins Viertelfinale der UEFA Champions League ein.

Galatasaray eliminierte Borussia Dortmund und wurde UEFA Cup-Sieger!

Borussia Dortmund traf in der vierten Runde des UEFA-Pokals 1999/2000 auf Galatasaray. Trainer Michael Skibbe, der voraussagte, der Sieger dieser Begegnung werde auch den UEFA-Pokal gewinnen, verlor nach enttäuschenden Resultaten in der Bundesliga seinen Job. Auch dem neuen Trainer Bernd Krauss war kein Erfolg beschieden, so dass es für die Borussia der einzige Ausweg war, Galatasaray aus dem UEFA-Pokal zu eliminieren. Wörns und Herrlich waren beim Hinspiel am 2. März 2000 gesperrt, Möller, Nerlinger, Reuter und Addo konnten verletzungsbedingt nicht spielen. Auf Seiten von Galatasaray waren Popescu und Hakan Ünsal verletzt. Mehr als 35.000 Galatasaray-Fans, die eigens ins Westfalenstadion kamen, machten das Spiel für Borussia Dortmund zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zur Auswärtsbegegnung. Fredi Bobic tauschte am Ende des Spiels, das sie 0:2 verloren, sein Trikot mit einem Galatasaray-Spieler. Nach dem Spiel stürmten zahlreiche Galatasaray-Fans das Spielfeld, und als einer von ihnen versuchte, Bobic das Trikot abzunehmen, stieß er auf eine harte Reaktion des BVB-Spielers. Dede, Evanilson und Sergej Barbarez, die nach dem Spiel noch feiern gegangen waren, wurden daraufhin aus dem Kader gestrichen, aber Dede und Evanilson wurden vor dem Rückspiel wieder begnadigt. Viktor Ikpeba nahm nach dem Hinspiel seinen Platz auf der Liste der Verletzten ein. Im Rückspiel am 9. März 2000 in Istanbul unterstützten rund 500 Fans von Borussia Dortmund ihre Mannschaft. Torwart Jens Lehmann verließ in den letzten Sekunden der Begegnung sein Tor und spielte als Mittelstürmer. Das Spiel endete 0:0, und Galatasaray zog ins Viertelfinale des UEFA-Pokals ein.

Borussia Dortmund gelang die Revanche für die Saison 1999/2000!

Borussia Dortmund und Galatasaray standen sich in der Saison 2014/2015 in der Gruppe D der UEFA Champions League gegenüber. Galatasaray-Sympathisant Ilkay Gündoğan erinnerte sich vor der Begegnung am 22. Oktober 2014 daran, dass er die Saison, in der Galatasaray 14 Jahre zuvor den BVB rausgeworfen hatte, mit Spannung verfolgt hatte, und unterstrich damit die emotionale Bedeutung des Spiels für ihn. Gündoğan spielte 20 Minuten lang und erhielt Applaus von den Galatasaray-Fans, wobei er eine Torvorlage im Spiel lieferte, das mit 4:0 endete. Nuri Şahin lief nicht auf, weil er verletzt war. Der kunstvolle Treffer von Marco Reus wurde selbst von Galatasaray-Fans beklatscht. Einige Galatasaray-Fans hatten aufgrund des Spielstands das Stadion bereits zur Halbzeit verlassen. Auf Seiten von Galatasaray wurde Hamit Altıntop für seine Leistung ausgepfiffen. Yasin Öztekin, selbst aus der Jugend des BVB, bestritt die ersten UEFA Champions League-Spiele seiner Karriere gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund besiegte Galatasaray am 4. November 2014 mit 4:1 und nahm damit mit deutlichen Ergebnissen in beiden Begegnungen Revanche für die Saison 1999/2000. Der BVB konnte die neunte Begegnung am 13. September 2021 gegen Beşiktaş in Istanbul mit 2:1 für sich entscheiden und bestreitet am 7. Dezember das zehnte Aufeinandertreffen mit einer türkischen Mannschaft vor heimischer Kulisse.