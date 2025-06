Die Krisenregion im Nahen Osten haben am Donnerstag erneut zahlreiche deutsche Staatsbürger verlassen können. Das Auswärtige Amt teilte am Abend im Onlinedienst X mit, „174 Personen“ hätten die Region verlassen. Zugleich kündigte das Ministerium den nächsten Sonderflug für das Wochenende an.

In Israel seien die Grenzübergänge nach Ägypten und Jordanien weiter geöffnet, hieß es weiter. Den Iran könnten Deutsche auf dem Landweg nach Armenien, Aserbaidschan und Türkiyei verlassen. In diesen Nachbarländern gebe es dann „Flugmöglichkeiten zur Weiterreise nach Deutschland“.

Deutsche Staatsbürger in der Krisenregion könnten sich an die deutschen Botschaften vor Ort wenden und sollten sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen. Am Mittwoch hatte ein erster Sonderflug für deutsche Staatsangehörige von Jordaniens Hauptstadt Amman aus 171 Menschen aus der Krisenregion gebracht. Auch zahlreiche weitere Staaten bringen ihre Staatsbürger derzeit in Sicherheit.

Israel hatte am vergangenen Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Primäres Ziel Israels ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Es werden aber auch immer wieder Wohngebiete angegriffen. Der Iran reagiert mit Raketen- und Drohnen-Angriffen auf strategische Ziele im Iran.