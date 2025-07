Die türkische Regierung hat beschlossen, bei offiziellen Aktivitäten und der Korrespondenz nur noch die Eigenbezeichnung „Türkiye“ für das Land zu verwenden. Fremdsprachige Bezeichnungen wie „Türkei“, „Turkey“ oder „Turquie“ sollen in diesem Zusammenhang nicht mehr verwendet werden. Präsident Recep Tayyip Erdoğan verschickte am Freitag ein entsprechendes Rundschreiben.

In dem Rundschreiben heißt es: „Die Bezeichnung Türkiye repräsentiert die Kultur, die Zivilisation und die Werte der türkischen Nation auf die beste Art und Weise.“ Sie soll daher anderen Bezeichnungen vorgezogen werden.

In diesem Zusammenhang werde nun auch die Herkunftsbezeichnung „Made in Türkiye“ anstelle von „Made in Turkey“ auf Exportprodukten verwendet, sagt Erdoğan.