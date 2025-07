Der türkische Nutzfahrzeughersteller Ford Otosan hat am vergangenen Freitag zwei E-Fahrzeuge seiner neuen Sub-Marke vorgestellt: Rakun Pro2 und Rakun Pro3. Die im Rahmen des neu gegründeten Tochterunternehmens Rakun Mobility Technology entwickelten Fahrzeuge sollen innovative und leichte Mobilitätslösungen bieten.

Umweltfreundliches E-Fahrzeug

Ford-Otosan-Geschäftsführer Haydar Yenigün sagte in einer Erklärung des Unternehmens, dass sich heute große Veränderungen im Transportsektor abspielten. Vor diesem Hintergrund sei es das Ziel gewesen, „ein umweltfreundliches, elektrisches Fahrzeug mit weniger als vier Rädern zu produzieren“.

Viele Branchen befänden sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel und die Spielregeln würden neu geschrieben. „Inspiriert von unseren Kunden und angetrieben von unserer Erfahrung und unserem Know-how in der Produktion von Elektro- und Nutzfahrzeugen wollten wir Zwei- oder Drei-Rad-Elektromotorräder für die Endauslieferung der Lieferdienste bauen“, erklärt Yenigün.

Pandemie brachte „neue Ära“Rakun-Generaldirektor Eren Atlı betont, dass die E-Commerce-Branche aufgrund des technologischen Fortschritts und der pandemiebedingten Entwicklungen in eine völlig neue Ära eingetreten sei.

„Mit Rakun Pro 2 und Pro 3 werden Unternehmen in der Lage sein, Bestellungen mit zuverlässigen, langlebigen und vor allem vollelektrischen – also leisen und umweltfreundlichen – Fahrzeugen auszuliefern. Zunächst werden wir diese Modelle unseren Firmenkunden mit Kauf- und Leasingoptionen anbieten", kündigt Atlı an.

Leistungsfähige MotorenDie beiden Modelle sollen so leistungsfähig sein, dass sie etwa auch die hügeligen Gelände Istanbuls meistern. Die Kraft der E-Motoren soll dabei präzise auf die Räder übertragen werden. Beide Modelle verfügen über eine 5-kWh-Batterie, die per Steckdose aufgeladen werden kann.

Die Firma Rakun wird für den Vertrieb, das Marketing und den Kundendienst der E-Scooter zuständig sein. Die von türkischen Ingenieuren entwickelten Fahrzeuge sollen im Ford-Werk Otosan in der Provinz Eskişehir hergestellt werden. Die Fahrzeuge sollen zunächst nur an Firmenkunden verkauft werden. Später sollen sie für alle verfügbar sein.

