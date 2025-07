Die NASA hat zehn neue Astronautenanwärter ausgewählt, die im Weltraum arbeiten sollen – darunter auch die in der Türkei geborene Deniz Melissa Burnham. Sie kam auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in in der südtürkischen Stadt Adana auf die Welt. Nach Angaben der NASA lebt Burnham in Wasilla im Bundesstaat Alaska. Die 36-Jährige ist eine ehemalige Praktikantin am Ames Research Center der NASA im Silicon Valley in Kalifornien.

Burnham dient einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur „Anadolu“ zufolge in der US-Marine-Reserve. Sie ist eine erfahrene Führungskraft in der Energiebranche. Laut NASA habe sie Bohrprojekte in ganz Nordamerika, einschließlich Alaska, Kanada und Texas geleitet. Die zehn Mitglieder des Astronautenteams 2021 wurden am Montag bei einer Veranstaltung auf dem Ellington Field in der Nähe des Johnson Space Centers der NASA in Houston vorgestellt. Burnham ist eine von vier Frauen im dem Team.

Die Astronautenanwärter werden eine zweijährige Ausbildung in fünf Hauptkategorien absolvieren: Betrieb und Wartung der komplexen Systeme der Internationalen Raumstation, Training für Weltraumspaziergänge, Entwicklung komplexer Roboterfähigkeiten, sicherer Betrieb eines T-38-Trainingsjets und Russischkenntnisse.