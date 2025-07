Mietvertrag für Funktürme - Viertes deutsches Mobilfunknetz entsteht

Die United-Internet-Tochter 1&1 plant den Aufbau eines weiteren Mobilfunknetzes in Deutschland. Mehr Regionen im Land sollen so in den Genuss von 5G-Abdeckung kommen. Nun wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen.