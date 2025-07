CDU-Politiker fordert von Kanzler Scholz politischen Olympia-Boykott

Ein diplomatischer Boykott sei das Mindeste, was Deutschland gemeinsam mit anderen in Europa gegen Chinas Politik tun könne, ist Michael Brand (CDU) überzeugt. Er fordert die Regierung Scholz im Vorfeld von Olympia 2022 in Peking zum Handeln auf.