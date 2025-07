„Tiergarten-Mord“ an Georgier: Berlin weist zwei russische Diplomaten aus

Baerbock verurteilt den Mord an einem Georgier im August 2019 in Berlin, der angeblich „im Auftrag von staatlichen Stellen“ in Russland geschehen sein soll, als eine „schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität Deutschlands“.