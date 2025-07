Das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus und die Generaldirektion der Museen für Kulturerbe haben Pläne für den Bau eines Forschungszentrums für die Jungsteinzeit in der Region Şanlıurfa angekündigt.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu (AA) erklärte der Direktor des Archäologiemuseums von Şanlıurfa, Celal Uludağ, dass Göbeklitepe „die Art und Weise, wie wir Geschichte erzählen, verändert und zu ihrer Neuinterpretation geführt hat“.

Geschichte neu geschriebenVor den archäologischen Entdeckungen in Göbeklitepe glaubten akademische Kreise, dass der Mensch mit dem Bau von Tempeln begann, nachdem er ein sesshaftes Leben angenommen und seine Jäger- und Sammlerpraktiken hinter sich gelassen hatte. Göbeklitepe, der älteste Tempel und die älteste Siedlung in der Geschichte der Menschheit, wurde jedoch von Jäger- und Sammlergemeinschaften erbaut, bevor diese überhaupt mit der Landwirtschaft begannen.

Uludağ sagte, dass mit der Entdeckung und Ausgrabung der Karahantepe-Stätte Antworten auf die Fragen gefunden wurden, die in Göbeklitepe nicht beantwortet werden konnten. So stellte sich beispielsweise die Frage, ob es in Göbeklitepe Wohnräume gab – und die Forschungen in Karahantepe ergaben, dass es solche Räume tatsächlich gab.

Uludağ wies darauf hin, dass alle diese Arten von neuen Entdeckungen die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen: „Mit den Ausgrabungen in Göbeklitepe, Karahantepe und anderen Stätten werden die Türkei und Şanlıurfa in der Lage sein, die Hauptstadt des Neolithikums in der Welt zu werden. Insbesondere gibt es Pläne, den Weltkongress der Jungsteinzeit im Jahr 2023 hier abzuhalten.“

