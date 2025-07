Von Ibrahim Altiparmak

Der türkische Autohersteller TOGG und der chinesische Batteriehersteller Farasis Energy haben sich zum Joint-Venture-Unternehmen Siro zusammengeschlossen, um gemeinsam Energiespeicherlösungen herzustellen. Die Batterien sollen in der türkischen Hafenstadt Gemlik in der Provinz Bursa produziert werden, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete.

Der türkische Technologieminister Mustafa Varank begrüßte die Gründung. Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter nannte er die Entwicklung einen „Riesenschritt“ für die Milliarden Dollar schwere Autoindustrie in der Türkei.

Der Name des Joint Ventures setzt sich zusammen aus dem englischen Begriff für die Seidenstraße (Silk Road). Der Hauptsitz von Siro befindet sich im türkischen „IT Valley“ bei Gebze in der Provinz Kocaeli, rund eine halbe Autostunde von Gemlik entfernt. Der Hauptsitz von TOGG befindet sich ebenfalls dort. Die Produktionsstätte der TOGG-Autos liegt in Gemlik.

Ein Forschungszentrum soll ebenfalls folgen

Im ersten Schritt sollen in Gemlik die Batteriemodule gefertigt und montiert werden. Die dafür benötigten Batteriezellen liefert zunächst nach eigenen Angaben Farasis Energy. Diese sollen später in der Türkei gefertigt werden. Zudem soll ein Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen.

Die Batterien sollen in der gesamten Produktpalette von TOGG zum Einsatz kommen. Die gefertigten Batteriezellen und -module seien jedoch auch für andere Autohersteller und Anwendungen verfügbar. Die Investition soll insgesamt 2200 Arbeitsplätze schaffen.

Farasis wurde 2002 in Kalifornien gegründet und betreibt derzeit Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Deutschland und den USA. Es gibt zwei Produktionsstätten in China. Eine weitere soll in Deutschland in Bitterfeld-Wolfen entstehen. Farasis ist einer der Batteriezellenlieferanten für Daimler. Der deutsche Automobilkonzern ist seit 2020 mit drei Prozent Anteilen an Farasis Energy beteiligt.

TOGG mit neuem Logo

Am gleichen Tag stellte der türkische Automobilhersteller auch das neue Unternehmenslogo vor. Das kantige Design soll zwei ineinander verschmolzene Pfeile und in der Mitte einen Edelstein darstellen. Es symbolisiere zugleich das Zusammenkommen von Ost und West.

Das Logo sei aus zweierlei Hinsicht passend für das türkische Automobilunternehmen. Zum einen befinde sich die Türkei zwischen Orient und Okzident. Ferner sei es auch ein Symbol für die E-Mobilität. Das Unternehmen verbinde durch seine Produkte Mensch und Technik.

TOGG gilt als türkisches Prestigeprojekt. An dem Joint Venture sind fünf türkische Firmen beteiligt – darunter der Mobilfunkspezialist Turkcell, der Mischkonzern Anadolu Group und der Nutzfahrzeughersteller BMC.