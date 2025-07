Auf den türkischen Flughäfen Istanbul Airport, Sabiha Gökçen und Flughafen Atatürk hat es bis November 2021 einen deutlichen Anstieg der Zahlen in der Passagier- und Flugstatistik gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Fluggäste in diesem Zeitraum um rund 49 Prozent gestiegen. Das geht aus den Daten der Generaldirektion der Staatlichen Flughafenbehörde der Türkei (DHMI) hervor.

Den Erhebungen zufolge seien mehr als 33 Millionen Fluggäste vom neuen Istanbuler Flughafen abgefertigt worden. Davon habe man knapp zehn Millionen bei Inlandsflügen und mehr als 23 Millionen bei Auslandflügen registriert.

Der Flughafen Sabiha Gökçen im asiatischen Teil von Istanbul habe in den ersten elf Monaten des Jahres rund 15 Millionen Inlands- und knapp acht Millionen internationale Passagiere abgefertigt. In diesem Zeitraum seien somit insgesamt mehr als 22 Millionen Reisende von dem Flughafen abgereist.

Der Flughafen Atatürk hat hingegen nach dem großen Umzug im April 2019 nur noch Privat- und Frachtflüge im Angebot.

Insgesamt mehr als 56 Millionen Passagiere in Istanbul abgefertigt

Insgesamt sind der türkischen Flugbehörde zufolge von den drei Flughäfen in Istanbul mehr als 56 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Knapp 25 Millionen Fluggäste befanden sich dabei gemäß den Angaben auf Inlandsflügen und mehr als 31 Millionen waren ins Ausland unterwegs. 2020 seien im gleichen Zeitraum insgesamt knapp 38 Millionen Fluggäste von den Flughäfen in Istanbul abgereist.

Von Januar bis November sind laut den Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 49 Prozent mehr Flüge durchgeführt worden. Das wären in Zahlen ausgedrückt mehr als 18 Millionen Passagiere mehr als 2020.

Flugangebot steigt um mehr als 40 Prozent

Zwischen Januar und November dieses Jahres wurden den Daten der türkischen Flugbehörde zufolge vom Flughafen Istanbul aus insgesamt 251.647 Flüge durchgeführt. Davon seien 72.813 Inlandsflüge und 178. 834 internationale Flüge gewesen.

Vom Flughafen Sabiha Gökçen aus seien im gleichen Zeitraum 103.516 Inlandsflüge und 61.743 internationale Flüge durchgeführt worden, was am Ende eine Gesamtzahl von 165.259 Flügen im Beobachtungszeitraum ausmache. Vom Flughafen Atatürk seien in den elf Monaten dieses Jahres 37.780 abgehende Flüge dokumentiert. Von diesen wurden 12.395 für inländische und 25.385 für internationale Ziele genutzt.

Insgesamt seien von allen drei Flughäfen in Istanbul in diesem Jahr damit 454.686 Flüge durchgeführt worden - davon 188.724 zu Inlandszielen und 265.962 zu solchen im Ausland. Im Jahr 2020 seien im gleichen Zeitraum von allen Flughäfen in Istanbul 321.516 Flüge dokumentiert worden. Damit beträgt das Gesamtplus für alle Airports der Stadt in den ersten elf Monaten des Jahres 133.170 Flüge.