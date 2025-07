Nach der Ankündigung neuer wirtschaftlicher Maßnahmen durch Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich der Kurs der türkischen Lira deutlich erholt. „Unsere Bürger werden ihre Einlagen in Lira nicht in ausländische Devisen tauschen müssen“, erklärte das Staatsoberhaupt am Montagabend nach der Kabinettssitzung. Sparer sollen nun eine Einlagegarantie bekommen.

Die neuen Maßnahmen umfassen mehrere Wirtschaftsbereiche. Erdoğan kündigte an, dass eine Senkung der Körperschaftsteuer um ein Prozent geplant sei. Auch Schritte zur Unterstützung von Rentnern und Exporteuren wurden festgesetzt.

Nach den Ankündigungen des Präsidenten begann ein Sinkflug beim Euro- und Dollarkurs gegenüber der türkischen Lira. Der zuvor bis auf etwa 18,4 Lira angestiegene Dollar fiel mit einem Wertverlust von rund 33 Prozent zeitweise sogar auf 12,3 Lira. Der Euro stürzte von etwa 20,4 bis auf 15,10 Lira.