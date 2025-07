Jedes fünfte Wiener Hotel bleibt wohl für immer geschlossen, erklärte der Fachgruppenobmann der Wiener Hotellerie in der Wirtschaftskammer, Dominic Schmid, am Montag im „Ö1 Morgenjournal“ des ORF. Teilweise würden die Gebäude in Wohnungen umgewandelt. Besonders betroffen seien kleine, familiengeführte Betriebe.

Es seien die vielen Lockdowns, die Reisewarnungen und die Verunsicherung durch Omikron & Co, die zu den Schließungen vor allem von Familienbetrieben führen würden. „Die Gäste fehlen. Buchungen für Silvester und Jänner werden reihenweise storniert“, so Schmid.

Gäste übernachten in unkontrollierten Airbnb-UnterkünftenBei Wien Tourismus heißt es: „Die Sorge um eine neuerliche Schließung frustriert alle. Die Hotels sind nicht die Treiber des Infektionsgeschehens“, so eine Sprecherin von Wien Tourismus gegenüber „Krone.at“.

Die wenigen Gäste in Wien würden in Airbnb- und Privatunterkünften übernachten. Dabei würden in den Hotels die Corona-Richtlinien streng umgesetzt. „Das Wichtigste ist, dass wir offen halten dürfen. Wir überprüfen jeden Gast und tragen so zur Sicherheit bei“, erklärte Schmid.

Die Statistik zeigt: Im November hat Wien 547.000 Nächtigungen verzeichnet. Das sind 40 Prozent des Niveaus von 2019, also vor Beginn der Pandemie. Im Zeitraum Januar bis November war nur jedes vierte Bett belegt. Nicht einmal ein Drittel der Zimmer waren ausgelastet.

