Der Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat auf einem Schulungs- und Informationstreffen das Kommunikationsnetzwerk des Präsidialamtes der Türkei (CIMER) gelobt. Es stelle eine der wichtigsten Reformen der letzten Periode in Bezug auf die öffentliche Verwaltung der Türkei dar. Das Interesse an CIMER wachse von Tag zu Tag, betonte Altun.

Sechs Millionen Anfragen auf CIMER

Bis Ende des Jahres werden einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge schätzungsweise mehr als sechs Millionen Anfragen eingegangen sein. CIMER spiele bei der Lösung von Problemen eine wichtige Rolle, so Altun. Die wichtigste Aufgabe des Staates sei dabei, auf der Seite der Bürger zu stehen und die Probleme zu lösen. CIMER sei eines der anschaulichsten Beispiele und das am besten funktionierende Dienstleistungsnetzwerk, fügte er hinzu.

In der Vergangenheit seien Bürger einer staatlichen Hierarchie untergeordnet gewesen. Das sei heute nicht mehr der Fall. Der Staat stehe nun vielmehr im Dienste der Bürger. Die Regierung diene seinen Bürgern, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan immer betone. Ein Staat, der eine Dienstleistung anbiete, sei eine große, verständnisvolle und einflussreiche Nation.

Teilhabe am Entscheidungsprozess ist „partizipative Demokratie“

Altun kündigte in diesem Zusammenhang auch an, dass die CIMER-Plattform mit weiteren Funktionen ausgestattet werde. So werde demnächst die neue App „Beitritt in die Verwaltung“ hinzugefügt. Bürger können auf diese Weise mit politischen Entscheidungsträgern zusammenkommen, um sich aktiv an politischen Entscheidungsfindungsprozessen zu beteiligen. Das sei partizipative Demokratie, so Altun.

Der Dank der Menschen sei eine wichtige Motivation. Im vergangenen Jahr hätten sich 75.000 Bürger auf CIMER für den Service bedankt. Die Leistungen und erfolgreichen Projekte der öffentlichen Einrichtungen würden von den Bürgern geschätzt, das sei wichtig für die Motivation. Mit fast 100.000 Nutzern und etwa 40.0000 Verwaltungseinheiten sei CIMER ein starkes Dienstleistungsnetzwerk, unterstrich der Kommunikationsdirektor.