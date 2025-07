Schalke 04 bezog zuvor bereits fünfmal in Belek ein Trainingslager. Die Mannschaft kam in der Saison 1996/1997, in der sie UEFA-Pokal-Meister wurde, zum ersten Mal nach Antalya, Rund hundert Schalke 04-Fans ließen damals ihre Mannschaft in Antalya nicht allein. Beim einzigen Testspiel am 29. Januar 1997 besiegte Schalke 04 die heimische Mannschaft Antalyaspor mit 2:1 durch Tore von Martin Max und Thomas Dooley.

Sie veranstalteten auch ein Go-Kart-Rennen

Als Viertelfinalist des UEFA-Pokals brach Schalke in der Saisonpause 1997/1998 erneut nach Antalya zum Trainingslager auf. Neben den Trainingseinheiten nahmen die Spieler auch an sozialen Aktivitäten wie etwa einem Go-Kart-Rennen teil. Bei diesem hart umkämpften Rennen sicherte sich Martin Max den ersten Platz, Marco Kurz wurde Zweiter und Olaf Thon Dritter. Beim einzigen Testspiel gegen Antalyaspor am 20. Januar 1998 sicherte sich Schalke 04 den Sieg mit 5:1 durch Tore von Martin Max (3) und Marc Wilmots.

Ruhrderby in Antalya

Schalke 04, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Feyenoord Rotterdam standen sich bei einem Turnier in Antalya gegenüber, das in der Winterpause 1999/2000 durch das Unternehmen GAZI zugunsten der Opfer des Marmara-Erdbebens vom 17. August 1999 organisiert wurde. Der Gewinner des Turniers durfte anschließend gegen Galatasaray antreten. Rudi Assauer, damaliger Manager von Schalke 04, sagte in einem Interview vor dem Turnier: „Wir sind für die Erdbebenopfer hier, denn wir haben sehr gute Beziehungen zu den Türken.“ Das Eröffnungsspiel des Turniers wurde am 20. Januar 2000 im Atatürk-Stadion in Antalya zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ausgetragen. Das 134. Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften ging als erstes Ruhrderby außerhalb der Grenzen Deutschlands in die Geschichtsbücher ein. Schalke 04 dominierte das Spiel über weite Strecken und gewann am Ende mit 3:1 durch Tore von Emile Mpenza, Sven Kmetsch und Marc Wilmots. Francis Burgi war Torschütze auf Seiten von Borussia Dortmund. Rund 300 Fans von Schalke 04 verfolgten damals die Begegnung von der Tribüne aus.

Sie spielten das Finale gegen Galatasaray

In der zweiten Begegnung des Turniers besiegte Feyenoord Rotterdam im Elfmeterschießen Bayer Leverkusen mit 6:5 und anschließend Schalke 04 durch ein Tor von Jon Dahl Tomasson mit 1:0, woraufhin sie sich für das Finalspiel im Gazi-Cup gegen Galatasaray qualifizierten. Allerdings musste die Mannschaft aus Rotterdam die Türkei vorzeitig verlassen, weshalb Schalke 04 gegen Galatasaray antreten durfte. Nachdem Schalke 04 aber verletzungsbedingt Schwierigkeiten hatte, eine komplette Mannschaft aufs Feld zu führen, wurden kurzerhand Ferdinand Feldhofer, Thomas Kläsener, Tomislav Kocijan, Jan-Pieter Martens und Czyszczon von der österreichischen Mannschaft Sturm Graz, die ebenfalls in Antalya im Trainingslager war, für das Spiel gegen Galatasaray ausgeliehen. Unter den Zuschauern befand sich auch Michael Skibbe, damals Trainer von Borussia Dortmund und Gruppengegner von Galatasaray im UEFA-Pokal. Galatasaray gewann am 26. Januar 2000 die Begegnung und damit den Gazi-Cup durch einen 2:0 Sieg über Schalke 04.

Schalke 04: Meister des Viktoriacups!

Schalke 04, das in der Saison 2007/2008 im Viertelfinale der UEFA Champions-League stand, bezog erneut ein Trainingslager in Antalya und spielte beim Viktoriacup mit. Die Mannschaft bestritt am 8. Januar 2008 ihr erstes Spiel gegen den SC Freiburg und gewann die Begegnung durch Tore von Ivan Rakitic, Peter Lövenkrands und Sören Larsen mit 3:1. Das Endspiel des Turniers gegen den SV Werder Bremen gewann Schalke 04 am 12. Januar 2008 mit 2:1 durch ein Eigentor von Naldo und einen Treffer von Rafinha von Elfmeterpunkt. Die Begegnung, die von deutschen Fernsehsendern live übertragen wurde, verfolgten rund zweihundert Fans von Schalke 04 sowie weitere einheimische Fußballfans im Stadion. Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Mesut Özil wechselte schließlich am 31. Januar 2008 von Schalke 04 zum SV Werder Bremen.

Revanche mit Trabzonspor nach 15 Jahren

Schalke 04 kam in der Winterpause der Saison 2010/2011, in der die Mannschaft am Ende den DFB-Pokal gewann, erneut zum Wintertrainingslager nach Antalya. Wie bei jedem Trainingslager in Antalya ließen die Fans von Schalke 04 ihre Mannschaft auch diesmal nicht allein. In Antalya traf Schalke auf Trabzonspor, die man rund 15 Jahren zuvor aus dem UEFA-Pokal geworfen und selbst am Ende den UEFA-Pokal gewonnen hatte. Trabzonspor besiegte Schalke 04 beim Testspiel am 7. Januar 2011 im Mardan-Stadion mit 3:0. Beim zweiten Testspiel gegen Karabükspor in Antalya gewann Schalke 04 am 9. Januar 2011 diesmal durch Tore von Mario Gavranovic, Christian Pander und Ivan Rakitic mit 3:0. Im letzten Testspiel am 12. Januar 2011 kam Schalke 04 nicht über ein 1:1 gegen Eskişehirspor hinaus. Das Schalker Tor erzielte Ivan Rakitic.

Nach der Auslosung mit Galatasaray wurde das Trainingslager abgesagt beziehungsweise verlegt

Das Team um Schalke 04, das jetzt sein Wintertrainingslager 2021/2022 in Antalya aufgrund der Omicron-Variante absagte, hatte schon für die Rückrundenvorbereitung der Saison 2003/2004 seine Zelte in Antalya aufschlagen wollen, entschied sich aber damals aufgrund der Terroranschläge in Istanbul ebenfalls für eine Absage. In der Saison 2012/2013 hatte sich Schalke 04 erneut dazu entschieden, ein Trainingslager in Antalya zu beziehen, doch nachdem man bei den Auslosungen der UEFA Champions-League Galatasaray als Gegner zugelost bekam, entschied man sich dazu, nach Doha, der Hauptstadt von Katar, ins Trainingslager zu fahren. Schalke 04, erstmals 1997 in Antalya, konnte damals den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verbuchen. In der Saison 2011/2012 gewann die Mannschaft den DFB-Pokal. Es bleibt zu hoffen, dass das Team um Schalke die Stadt Antalya in der kommenden Saison aufsuchen kann, wenn die Pandemie endlich ihr Ende findet.