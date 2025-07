Weihnachtspostfilialen beantworten fast 650.000 Briefe von Kindern

Viele Kinder wünschen sich in ihren Briefen an das Christkind, den Weihnachtsmann oder den Nikolaus ein Ende der Pandemie. Die Deutsche Post hat in diesem Jahr insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen betrieben, in denen 648.850 Briefe ankamen.