In Dortmund ist am Sonntag gegen Mitternacht ein Brand in einer Imbissbude ausgebrochen. Das Feuer zerstörte den Laden vollständig und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Der Besitzer Tamer Gökmen stammt aus der Türkei. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, es sei derzeit noch unklar, ob bei der Tat ein fremdenfeindlicher Hintergrund vorliegt.

Das Feuer wurde demnach zufällig von einem Streifenwagen entdeckt und gemeldet. Die Feuerwehr habe den Brand später unter Kontrolle bringen können. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude sei verhindert worden. Verletzte gab es keine. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich bei den Behörden zu melden.

Der Besitzer hatte die ehemalige Kult-Pommesbude „Frittenranch“ vor zwei Jahren erstanden und umgebaut. Wie der „WDR“ schreibt, war das Betreiben der Bude ein Kindheitstraum für Gökmen gewesen. Dieser Traum sei nun geplatzt. Gökmen sieht nun seine Existenz bedroht.