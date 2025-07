Türkische Sicherheitskräfte haben im vergangen Jahr 143.321 Antiterroroperationen durchgeführt. Das verkündete das türkische Innenministerium. Für die Terroristen war 2021 ein Jahr der Niederlage und dieses Jahr soll es für sie noch schlimmer werden.

Schon 2021 war ein Jahr der Niederlage für alle terroristischen Gruppen, die die Türkei bedrohen. Dieses Jahr werde für die Terroristen aber noch schlimmer werden. Das gab der Sprecher des türkischen Innenministeriums, Ismail Çataklı, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Ankara bekannt.

Mehr als 1500 von der PKK genutzte Höhlen zerstört

Im neuen Jahr werde es „keine Höhlen oder Zellen mehr geben, in denen sie sich verstecken könnten“. Es gebe mittlerweile weniger als 156 PKK-Terroristen in den Bergen an der Grenze zum Irak und diese hätten Angst, ihre Höhlen zu verlassen, erklärte Çataklı.

Die türkischen Sicherheitskräfte haben, so das Ministerium, im vergangen Jahr 143.321 Antiterroroperationen durchgeführt. Davon habe es 124.519 Einsätze in ländlichen Gebieten gegeben und 19.162 in Städten.

Die Sicherheitskräfte zerstörten 1548 von der PKK genutzte Höhlen, Unterschlupfe und Verstecke. Außerdem wurden 1.005 Waffen beschlagnahmt, darunter Raketen, Mörser und Raketenwerfer, Handgranaten sowie Minen und improvisierte Sprengsätze.

Elf Top-Terroristen konnten ausgeschaltet werdenIm Zuge der Operationen wurden 1140 PKK-Terroristen neutralisiert – darunter 84 hochrangige Persönlichkeiten. Die betroffenen Terroristen standen in allen Fällen auf Fahndungslisten des Ministeriums: Auf der roten befanden sich elf der ausgeschalteten Bedrohungen, zwei waren auf der blauen Liste, fünf auf der grünen, 24 auf der orangen und 35 auf der grauen Liste.

Die Fahndungsliste ist in fünf farblich gekennzeichnete Kategorien unterteilt, wobei Rot jene der Meistgesuchten darstellt – gefolgt von Blau, Grün, Orange und Grau.

Darüber hinaus konnten Sicherheitskräfte im abgelaufenen Jahr 200 Terroristen zur Aufgabe bewegen. Im selben Jahr schlossen sich demgegenüber nur 51 Personen der PKK-Terrorgruppe an. Nach Angaben von Çataklı befanden sich im Dezember 2021 noch 156 PKK-Terroristen im Land.