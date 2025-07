Die türkische Drohne Anka hat am Dienstag mit einer Flugzeit von 30 Stunden und 30 Minuten einen neuen Flugrekord aufgestellt. Das verkündete der staatliche Luft- und Raumfahrtkonzern der Türkei, Turkish Aerospace Industries (TAI), am Mittwoch über die Kurznachrichtenplattform Twitter.

Der neue Prototyp der Anka-Drohne ist das Modell der nächsten Generation. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung des Anka-S-Modells, das bereits zum Inventar der türkischen Sicherheitskräfte gehört.

Die aktuelle Anka-S-Drohne hat eine Nutzlastkapazität von 250 Kilogramm und kann bis zu 24 Stunden in der Luft bleiben. Mit der neuen Modifikation soll sie nun bis zu 350 Kilogramm tragen und bis zu 30 Stunden in der Luft bleiben können.

Die Anka-Drohnen gibt es in verschiedenen Ausführungen, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Die Drohnen werden von den türkischen Streitkräften sowie vom türkischen Nachrichtendienst MIT eingesetzt.

Die Anka-Drohnen gehören neben den Bayraktar-Drohnen zu den unbemannten Luftfahrzeugen, die in der Türkei entwickelt wurden. Die Anka-Drohen werden auch ins Ausland exportiert. Tunesien hat bereits eine Lieferung erhalten und auch die Turkrepublik Kasachstan will in Kürze drei Anka-Drohnen kaufen.

