Antalya, das Tor zur südlichen Mittelmeerregion der Türkei mit einem Ferienparadies und einem alten Hafen voller Yachten, zieht Jahr für Jahr ausländische Touristen an. Die meisten von ihnen kommen des Meeres, des Sandes, der Sonne, der historischen und natürlichen Reize, der kulturellen Strukturen, der antiken Sehenswürdigkeiten und der luxuriösen Unterkunftsmöglichkeiten wegen.

Skilaufen und am Strand liegen - im selben Urlaub

Was aber nur wenige wissen: Hier gibt es auch vier verschiedene Skipisten für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis, auf denen man ohne Unterbrechung fünf Kilometer lang Ski oder Snowboard fahren kann. Touristen können sogar die Sonne und das Meer am Strand genießen, während sie in einem Skiresort knapp 50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt Ski fahren. Dort beträgt die Schneehöhe aufgrund der jüngsten Schneefälle mehr als einen Meter.

Osman Özaydın, ein Skitrainer, der für die Pisten des Skizentrums zuständig ist, sagte gegenüber der Anadolu Nachrichtenagentur, dass die Skisaison in diesem Jahr früher als in den Jahren zuvor begonnen hat: „Etwa 70 Prozent unserer Gäste sind Ausländer. Wir haben vor allem Gäste aus Russland, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Wir haben viel in unsere Anlagen investiert. Wir haben sieben Pisten.“

Mehr als zwei Drittel ausländische TouristenAuch in diesen Tagen sind 70 Prozent der Besucher, die in das Skizentrum kommen, ausländische Touristen – vor allem aus Russland. Kristina Malova, eine russische Touristin, hat ihren ersten Besuch im Skizentrum von Antalya Saklıkent – was auf Türkisch „versteckte Stadt“ bedeutet – genossen. Der Saklıkent sei mit keinem anderen Berg, den sie bisher besucht habe, vergleichbar: „Am Anfang hatte ich Probleme mit dem Skifahren, aber der Trainer hat mir geholfen. Es ist sehr angenehm, in der Türkei Urlaub zu machen, denn wir konnten schwimmen und Ski fahren.“

Eine Besucherin aus den Niederlanden, Vedat Koşan, sagte, sie fahre sonst jedes Jahr in der Schweiz und in Österreich Ski – aber dieses Mal habe sie sich für Antalya entschieden. Koşan verrät über das Klima in Antalya: „Die Temperatur in Antalya (Stadtzentrum) betrug 22 Grad Celsius. Wir waren am Strand und sind dann hierher zum Skifahren gekommen. Wir haben erfahren, dass es bis April Schnee geben wird. Also werden wir im April wiederkommen.“

