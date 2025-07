Freiwillige der Şehitlik-Moschee in Berlin haben eine Initiative zur Verteilung warmer Mahlzeiten an Frauen- und Kinderhäuser sowie an Obdachlose gestartet. Im Rahmen des Projekts in Kooperation mit dem Verein Vita Rixdorf werden seit vier Wochen regelmäßig jeden Samstag Spenden in Form von warmen Speisen, Suppen und Desserts ausgegeben, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete.

Der Präsident des Berliner Ditib-Landesverbandes und der türkischen Şehitlik-Moschee, Yakup Ayar, erklärte über die Motivation der Spendenaktion: „Unser Hauptziel bei diesem Projekt, das wir mit der Unterstützung unserer Gemeinschaft und unserer Mitglieder realisiert haben, ist es, das Bewusstsein zu schärfen.“

Es gehe darum, als Einzelner und als Community der Gesellschaft, in der man lebe, zugute zu kommen. „Unsere Religion, der Islam, befiehlt, den Armen, Waisen, Alten, kurz gesagt, jedem Menschen zu helfen, der Hilfe benötigt“, so Ayar.

Ayar bedankte sich bei den Freiwilligen und fügte hinzu, dass die Moschee auch weiterhin Spenden für die Initiative annehme. „Unsere mobile Suppenküche liefert warme Mahlzeiten, Suppen und Süßigkeiten an die Obdachlosen, die in verschiedenen Straßen und Parks Berlins leben, und unser anderes Team an die Frauen- und Kinderhäuser“, sagte der Präsident des Berliner Ditib-Landesverbandes.