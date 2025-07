Türkische Spieleunternehmen stehen weiterhin im Fokus von Investoren. So hat das heimische Start-up Spyke Games unter der Leitung der Gaming-Risikokapitalgesellschaft Griffin Gaming Partners jüngst mehr als 48 Millionen Euro in einer sogenannten Seed-Investitionsrunde zugesichert bekommen. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu (AA) berichtete.

Seed-Investments treten in der Startup-Welt quasi an die Stelle von Bankkrediten für Gründer. Dies ist dadurch bedingt, dass es für diese deutlich schwieriger ist, von Banken Kredite zu bekommen, erst recht zu günstigen Konditionen.

Mit der Investition sollen Spyke Games nun die Entwicklung von Casual- und Social-Mobile-Games sowie der Ausbau des Teams des Start-ups ermöglicht werden. Damit wolle der Anbieter seine Schlagkraft in der Glücksspielbranche steigern.

Bislang größte Seed-Investition in der Geschichte der Türkei

Eine junge Investorengruppe mit Erfahrung in der Branche hatte Spyke Games in Istanbul gegründet. Im Februar 2021 erhielt das Start-up ein erstes Pre-Seed-Investment in Höhe von knapp 4,5 Millionen Euro von Griffin Gaming Partners. Vor einigen Monaten launchte das Unternehmen für Android und iOS erfolgreich sein erstes Spiel „Royal Riches“. Daraufhin investierte Griffin Gaming Partners weitere rund 50 Millionen Euro in den türkischen Spieleentwickler. Damit kann sich Spyke Games über die bislang größte Seed-Investition der Türkei freuen.

Spyke Games sehe sich nicht nur als Entwickler von Spielinhalten, sondern auch als soziale Plattform, auf der soziale Spiele gespielt werden könnten. Das betonte Rina Onur Şirinoğlu, Mitbegründerin und Chief Executive Officer (CEO) von Spyke Games, in einer Erklärung gegenüber der US-Technologieseite „Venture Beat“.

Griffin Gaming Partners wurde von Peter Levin, Phil Sanderson und Nick Tuosto gegründet. Das Unternehmen ist gründerfreundlich und hat ein großes Interesse an der Gaming-Branche. Als Investor verfügt Griffin Gaming über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Beratung und Vertrieb. Zuvor hatte das Unternehmen bereits bemerkenswerte Investitionen in Discord, Forte, AppLovin, Overwolf und WinZO getätigt.

Die Türkei entwickelt sich zum Zentrum für Start-ups

„Die Türkei entwickelt sich zu einem zentralen Ort für aufstrebende Start-ups“, erklärte Phil Sanderson, Geschäftsführer von Griffin Gaming Partner. Es gebe eine sehr lebendige Gaming-Szene in der Türkei. Spyke verfüge über die perfekte Kombination aus einem sehr erfahrenen Team mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Entwicklung von Spielen und einem unerschütterlichen Fokus auf deren Umsetzung, betonte Sanderson.

Der türkische Minister für Industrie und Technologie, Mustafa Varank, teilte auf Twitter mit: „Die türkische Spieleindustrie, deren Spiele von Milliarden von Menschen gespielt werden, wächst Tag für Tag weiter. Wir sind stolz auf unser unternehmerisches und innovatives Ökosystem.“

In den vergangenen Jahren sind türkische Spieleunternehmen mit ihren internationalen Erfolgen weltweit in den Blickpunkt gerückt. Peak Games ist zum zweiten „Einhorn“ der Game-Branche der Türkei geworden, indem es 2020 eine Bewertung von einer Milliarde Dollar überschritten hat. In ähnlicher Weise war es bereits dem in Istanbul ansässigen Handyspiel-Entwickler Dream Games im letzten Jahr gelungen, zum „Einhorn“ mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu werden.