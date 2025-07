Die Türkei hat die mutmaßliche Unterstützung von Terrorgruppen in Zypern und Griechenland scharf kritisiert. Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay warf den Zyperngriechen vor, eine Vertretung der Terrororganisation PKK/YPG zu beherbergen. „Die Mentalität, die in der Vergangenheit Kinder auf Zypern getötet hat, eröffnet nun Büros für Terroristen, die heute Babys ermorden“, so Oktay auf Twitter.

„Die Tatsache, dass die zyperngriechische Regierung, die den Terrorismus umarmt, von Frieden auf der Insel spricht, ist ein Hinweis auf ihre Unaufrichtigkeit. Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden sich früher oder später die Hände verbrennen“, fügte er hinzu.

Auch Çavuşoğlu kritisiert „Terror-Büro“ in ZypernZuvor hatte auch Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner estnischen Amtskollegin Eva-Maria Liimets Kritik geäußert. Falls die Türkei oder Nordzypern angegriffen würden, „werden wir sie den Preis dafür zahlen lassen“. Dieser Preis werde sehr hoch sein. Deshalb dürfe Zypern „nicht mit dem Feuer spielen“, so Çavuşoğlu weiter.

Ohne Namen zu nennen, sagte Çavuşoğlu, es gebe Länder, die terroristische Gruppen als ihre Stellvertreter einsetzten. Die Eröffnung von Büros solcher Terrorgruppen und deren Unterbringung sei inakzeptabel. „Wir wissen bereits, dass die zyperngriechische Seite bis heute terroristische Gruppen unterstützt“, sagte Çavuşoğlu. Er forderte Zypern auf, die Kooperation mit terroristischen Gruppen zu beenden.

Warnung an Griechenland und ZypernÇavuşoğlu sagte, dass es zudem in Griechenland Terrorcamps der PKK und der DHKP-C gebe. „Es ist auch mit Dokumenten belegt, dass Mitglieder der DHKP-C, die dort ausgebildet wurden, zurückgekehrt sind und Terroranschläge in der Türkei verübt haben.“ Athen beherberge außerdem Mitglieder der Fetullahistischen Terrororganisation (FETÖ). Griechenland fungiere in dieser Hinsicht nicht nur als Transitland, sondern auch als sicherer Hafen.

„Es mag Probleme in verschiedenen Fragen geben, in denen wir uns nicht einig sind. Unsere Ansichten sind natürlich unterschiedlich. (...) Aber die Frage des Terrorismus ist eine ganz andere Sache. Das ist eine reine Frage der Sicherheit“, betonte Çavuşoğlu.