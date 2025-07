Das türkische Militär hat das Luftabwehrsystem „HISAR O+“ in sein Inventar aufgenommen. Das im Inland hergestellte Raketenabwehrsystem wurde am späten Donnerstag erstmals an die türkischen Streitkräfte geliefert. Mit der Auslieferung der „HISAR O+“ verfügt die Türkei nun erstmals sowohl über eine autarke Kurzstrecken- als auch eine Mittelstrecken-Raketenabwehr.

Das Luftverteidigungssystem, das über eine 360-Grad-Verteidigungsfähigkeit verfügt, ist in der Lage, mindestens neun verschiedene Ziele gleichzeitig anzugreifen und zu bekämpfen. HISAR O+ dient der Luftverteidigung von stationären Streitkräften und kritischen Objekten gegen Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, Marschflugkörper und Luft-Boden-Raketen und fängt Ziele mit einer Reichweite von 25 Kilometern ab.

HISAR O+ wurde in Zusammenarbeit mit den türkischen Rüstungsunternehmen Aselsan und Roketsan im eigenen Land entwickelt. Ankara wollte bereits seit geraumer Zeit Raketenabwehrsysteme erwerben. Bisher weigerten sich die NATO-Verbündeten, insbesondere die USA, solche Systeme an die Türkei zu liefern. Aus diesem Grund kaufte die türkische Regierung russische S400-Raketen und machte die Entwicklung von Raketenabwehrsystemen in Eigenregie zur höchsten Priorität.