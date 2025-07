In der vergangenen Woche haben US-Behörden dem türkischen Generalkonsulat in New York 28 historische Artefakte übergeben. Anlässlich der Übergabezeremonie wurden die Kulturgüter auch im „Türkischen Haus“ in den USA ausgestellt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag schrieb.

Demnach waren die Artefakte zuvor über Jahrzehnte hinweg aus der Türkei in die USA geschmuggelt worden. Durch die Bemühungen des türkischen Kultur- und Tourismusministeriums konnte jedoch der Prozess der Rückführung ins Rollen gebracht werden. Unter den in den USA beschlagnahmten Kulturgütern befinden sich auch 16 Artefakte, die sich in der Kollektion des US-Milliardärs Michael Steinhardt befunden hatten.

Mehr als 8000 aus der Türkei geschmuggelte Gegenstände seien in den letzten 20 Jahren in das Land zurückgeholt worden, erinnerte die türkische Generalkonsulin Reyhan Özgür. Die Rückführung der 28 historischen Artefakte verdeutliche, dass das der Diebstahl von Kulturgütern nicht ungeahndet bleiben könne.

Unter den beschlagnahmten Gegenständen befinden sich unter anderem zwölf Münzen, ein 6000 Jahre altes Kilia-Götzenbild, ein Muttergötterbild aus der Jungsteinzeit und ein Hirschkopf-Rhyton. Die sichergestellten Artefakte sollen künftig in türkischen Museen ausgestellt werden.