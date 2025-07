Am 6. Januar trat der aus Bad Buchau stammende Habip Keskin seine Türkei-Reise an. Während der Fahrt auf seinem Fahrrad hat der Alleinreisende Fotos von allen Moscheen geschossen, die auf seiner Route lagen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Donnerstag berichtete, ist Keskin mittlerweile in der Türkei angekommen.

Insgesamt legte der Reisende auf seiner Strecke durch Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien etwa 1400 Kilometer mit seinem Fahrrad zurück. In manchen Ländern sei er teilweise auch mit dem Bus gefahren, teilte Keskin der AA mit.

In den sozialen Medien teilt Keskin, der auch als der „Motorradfahrer aus Düzce“ bekannt ist, Fotos von Moscheen, die er während seiner Fahrt erblickt hatte. In einigen dieser Gotteshäuser habe er sogar genächtigt, so Keskin. Dabei konnte er auch neue Bekanntschaften mit vielen Menschen schließen - unter ihnen auch vielen Türken, die in den dazugehörigen Gemeinden lebten oder ebenfalls auf Reisen waren.

„Mein Ziel ist es, die Moscheen zu fotografieren und diese in weiterer Folge meinen Followern in Europa sowie in der Türkei zu zeigen“, fügte er auf die Frage nach seiner Motivation hinzu.

Keskin, der auf den Straßen mit seiner auffälligen Kleidung und der türkischen Fahne an seinem Fahrrad auf sich aufmerksam macht, will eigenen Aussagen zufolge bis nach Düzce im Nordwesten der Türkei weiterfahren. Voraussichtlich nächste Woche werde er an seinem Zielort ankommen.