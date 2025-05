Zahlreiche Menschen haben am Dienstag in der Nähe der israelischen Botschaft in Berlin gegen Israels Vernichtungskrieg in Gaza protestiert. Die Demonstranten forderten ein Ende der israelischen Angriffe auf den belagerten Küstenstreifen.

Die israelische Armee hatte am 18. März die Mitte Januar in Kraft getretene Waffenruhe in Gaza gebrochen und massive Luftangriffe gestartet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seitdem mehr als 1.300 Menschen getötet und 3.400 weitere verletzt, darunter zahlreiche Kinder.