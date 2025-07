„Eskimos, Neger oder Türken“ – Rassismus-Eklat an Volksschule in Österreich

Wirbel um eine umstrittene Fragestellung in einer Schule in Österreich. Eine Volksschullehrerin verwendet 30 Jahre altes Material, in dem auch das rassistische Wort „Neger“ vorkommt. Nun drohen ihr dienstrechtliche Konsequenzen.