Mit einem Sprung haben sich drei Polizisten in der vorarlbergischen Hauptstadt Bregenz bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich vor einer Autofahrerin retten können. Die Sympathisantin der Demo war am Dienstagabend einer Verkehrskontrolle unterzogen worden und auf die Beamten losgerast.

Die 51-jährige Frau hatte mit ihrem Auto im Fließverkehr gegenüber der Versammlung angehalten, „um ihre Sympathie mit den Versammlungsteilnehmern mitzuteilen“, so die Polizei gegenüber der Tageszeitung „Heute“. Die Frau hielt eine Österreichfahne aus dem offenen Fenster ihres Wagens, hupte mehrfach und skandierte die gleichen Parolen wie die Versammlungsteilnehmer, hieß es von Seiten der Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, raste sie mit ihrem Wagen auf drei Polizeibeamte los. Diese mussten zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Alle drei Polizisten blieben dabei unverletzt. Die Frau wird wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und mehreren Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Rund 230 Teilnehmer zu BeginnDie Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der österreichischen Regierung fand von 16 bis 20 Uhr in Bregenz statt. Kurz nach Versammlungsbeginn marschierten rund 230 Teilnehmer als Protest gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung los, gegen Ende der Versammlung waren noch 50 Personen anwesend.

Während der gesamten Zeit kam es zu Verkehrsbehinderungen, wobei die Polizei die Fahrzeuge nach Möglichkeit abwechselnd in Richtung der Städte Hard und Lochau fahren ließ. Es wurden bei der Protest-Veranstaltung 60 Personen kontrolliert, 17 Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Covid-19-Maßnahmen erstattet und eine Person musste festgenommen werden.

