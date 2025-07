Neue Plattform will Islamophobie in Frankreich sichtbar machen

Die neu gegründete Plattform „Islamophobia“ will die steigende Islamfeindlichkeit in Frankreich erfassen und dokumentieren. Damit, so Gründer Rafik Chekkat, wolle man diejenigen unterstützen, die sich gegen antimuslimischen Rassismus einsetzen.