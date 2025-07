Zwölf Moscheevereine der Türkisch-Islamischen Union für Religionsangelegenheiten (Ditib) haben am Wochenende in Dortmund Winterhilfspakete an Obdachlose verteilt. Die Hilfspakete wurden von den Jugendverbänden der Moscheevereine zusammengestellt. Neben Decken, Socken, Mützen, Handschuhen, Schals, Puzzleheften, Stiften, Keksen und Schokolade enthalten die Pakete auch diverse Hygieneartikel.

Ziel der Aktion sei es, den Obdachlosen auf der Straße in Dortmund zu helfen, erklärte Ditib-Landesjugendverbandspräsident Sefa Küçük. Dabei hätten sich die Helfer der Jugendverbände sehr engagiert, um das Leid der Betroffenen ein wenig zu lindern.

„Wir haben Hilfspakete an Hunderte von Obdachlosen verteilt, die bei Wind und Regen in den Nächten Schutz an Bahnhöfen, an Bushaltestellen, an Ecken suchen“, betonte Küçük. Aufgrund der Pandemie habe sich die Situation für Obdachlose verschlechtert und daher bräuchten sie mehr Unterstützung. An der Kampagne sollen freiwillige Helfer mitgewirkt haben.