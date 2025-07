Die türkische Küstenwache hat 52 irreguläre Migranten vor der Küste der Provinz Izmir gerettet. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete, waren die Asylsuchenden zuvor von griechischen Küstenbehörden zurückgedrängt worden.

Dem Bericht zufolge erfuhr die türkische Küstenwache am Dienstag von Gruppen irregulärer Migranten in Rettungsbooten, die sich in Gewässern vor den Bezirken Dikili, Seferihisar, Foça und Çeşme befänden. Anschließend seien Einheiten in diese Gebiete entsandt worden.

Die Migranten befanden sich dem Bericht zufolge in fünf Rettungsbooten. Sie seien alle zunächst an Land und anschließend zum Migrationsamt der Provinz gebracht worden.

