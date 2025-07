Ein Video eines Polizeieinsatzes bei einer Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen in den USA hat eine Rassismusdebatte ausgelöst. Die Polizei kündigte am Mittwoch interne Ermittlungen an, nachdem mehrere Fernsehsender über den Vorfall berichtet hatten. Die Aufnahmen zeigen eine Auseinandersetzung zwischen einem weißen und einem schwarzen Jugendlichen in einem Einkaufszentrum in Bridgewater im Bundesstaat New Jersey.

Nach wenigen Sekunden schreiten zwei Polizisten ein, um die Streithähne zu trennen. Doch während sie den schwarzen Jugendlichen zu Boden drücken, muss sein Kontrahent sich nur auf ein Sofa setzen. Eine Polizistin drückt den am Boden liegenden Jugendlichen mit ihrem Knie herunter, während ihr Kollege ihm Handschellen anlegt. Der weitere Verlauf des Einsatzes ist auf dem Video nicht festgehalten. Die Polizei in Bridgewater räumte auf Facebook ein, dass das Video „Mitglieder unserer Gemeinde verärgert“ habe und kündigte interne Ermittlungen an.

Gouverneur kritisiert PolizeieinsatzNew Jerseys Gouverneur Phil Murphy kritisierte den Polizeieinsatz. „Obwohl die Ermittlungen zu diesem Vorfall noch im Gange sind, bin ich zutiefst beunruhigt über die offenbar rassistisch ungleiche Behandlung in diesem Video“, erklärte er auf Twitter.

Auch Steffie Bartley von der Bürgerrechtsorganisation National Action Network beklagte eine „implizite Voreingenommenheit“ der Polizisten. „Warum lag der junge schwarze Mann mit Handschellen auf dem Boden, während der junge weiße Mann auf der Couch saß, als würde er alles überwachen?“.

Im Mai 2020 hatten Videoaufnahmen des gewaltsamen Todes des Schwarzen George Floyd durch einen weißen US-Polizisten international für Empörung gesorgt und landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.

