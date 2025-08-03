GESELLSCHAFT
2 Min. Lesezeit
Deutschen ist Preis beim Reisen wichtiger als Nachhaltigkeit
Eine neue Studie zeigt, wie Deutschland reist. Die Befragung widerlegt Klischees. Einen Wunsch hätten alle Urlauber gemein.
Deutschen ist Preis beim Reisen wichtiger als Nachhaltigkeit
Deutschen ist Preis beim Reisen wichtiger als Nachhaltigkeit. / Foto: Clara Margais/dpa
3. August 2025

Die Reiselust der Deutschen lässt sich von Bedenken über Nachhaltigkeit nicht aufhalten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen. Laut der Stiftung findet etwa jeder Sechste (17 Prozent), dass Nachhaltigkeit bei der Wahl des Reiseziels wichtiger ist als der Preis. 

Über 65-Jährige planen lieber ohne Reisebüro

Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass über 65-Jährige am häufigsten ohne Hilfe von Reisebüros und Pauschalanbietern Urlaube planen. Rund zwei Drittel (64 Prozent) von ihnen vergleichen Angebote, kombinieren eigenständig Flüge und Unterkünfte und greifen dabei zunehmend auf digitale Hilfsmittel zurück, teilte die Stiftung mit, die mit dem Tabakkonzern British American Tobacco verbunden ist. 

Bei den unter 30-Jährigen treffe dies nur auf gut ein Drittel der Befragten zu. „Die Ergebnisse widersprechen den gängigen Klischees“, sagte der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Ulrich Reinhardt. Die Di­gi­tal Na­tives zeigten eine überraschende Nähe zu standardisierten Angeboten. „Es sind die Erfahreneren, die eigenständig und selbstbewusst agieren – auch digital.“

recommended

Soziale Medien und Ernährung tragen zur Entscheidung bei

Eine recht neue Entwicklung sei, dass mehr deutsche Urlauber sich von Eindrücken aus den sozialen Medien inspirieren lassen. 14 Prozent der Befragten gaben dies an. Fünf Prozent der Befragten sagten, vegetarische und vegane Essensangebote beeinflussten ihre Wahl. 

Alle Befragten eint laut Stiftung der Wunsch nach individueller Wahlfreiheit bei der Reise. „Reiseanbieter sind gut beraten, künftig weniger auf starre Komplettpakete zu setzen – und stattdessen flexible Baukastensysteme anzubieten“, sagte Reinhardt. Die Bürger wollten keine vorgefertigten Reisen.

QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us